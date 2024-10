Los 10 jugadores con mejor salario para esta temporada de la NBA

Este martes se dará inicio a la temporada 2024/2025 de la NBA. Boston Celtics vs. New York Knicks y Los Ángeles Lakers vs. Minnesota Timberwolves serán los partidos que abrirán el debut en esta nueva campaña del baloncesto estadounidense.

Al igual que cada año la NBA contará con estrellas de gran calibre en su campeonato. Algunas de ellas cumpliendo contratos millonarios. Estos son los 10 jugadores de la NBA que tendrán el mejor salario en esta temporada.

10. Luka Doncic ($43 millones de dólares)

La estrella de los Dallas Mavericks abre este ranking con sus $43 millones de dólares esta temporada. Que representa un incremento de $3 millones de dólares con respecto al año pasada por su contrato de $215 millones de dólares y cinco campañas.

9. Damian Lillard ($48.7 millones de dólares)

La lista la continúa el base de los Milwaukee Bucks que en su segundo año de su contrato de cuatro temporadas ganará $3 millones de dólares más que la pasada campaña.

8. LeBron James ($48.7 millones de dólares)

Al igual que Lillard el “King” James percibirá este año $48.7 millones de dólares en su último año de contrato antes de poder ejercer su opción de jugador por una temporada más.

LeBron James es una leyenda viviente de la NBA. Crédito: LM Otero | AP

7. Giannis Antetokounmpo ($48.7 millones de dólares)

Este será el cuarto año de un acuerdo por cinco temporadas de Antetokounmpo con los Bucks. En esta temporada ganará $3 millones de dólares más que la pasada zafra.

6. Jimmy Butler ($48.7 millones de dólares)

Las estrella de los Miami Heat cobrará este año $48.7 millones de dólares y si en 2025 ejerce su opción de jugador; pasará a percibir poco más de $52 millones de dólares.

5. Devin Booker (49.2 millones de dólares)

El talentoso escolta firmó recientemente con los Suns un contrato por cuatro temporadas y $220 millones de dólares. Este será su primer año en el que cobrará poco menos de $50 millones de dólares.

4. Bradley Beal ($50.2 millones de dólares)

El escolta de los Phoenix Suns cumplirá esta temporada el tercer año de su contrato por $251 millones de dólares que firmó en 2022 y lo coloca entre los 10 jugadores mejor pagados de la liga.

3. Kevin Durant ($51.1 millones de dólares)

Otra estrella de los Suns en la lista de mejores pagados es el experimentado Kevin Durant. Quien está en su tercero de cuatro años que pactó con el equipo de Phoenix.

2. Joel Embiid ($51.4 millones de dólares)

La medalla de plata de los mejores pagados de la NBA se la lleva el MVP de la temporada 2022. Quien está en su segundo año de cuatro que firmó con los 76ers.

1. Stephen Curry ($55.7 millones de dólares)

El mejor pagado de la NBA no podía ser otro sino la cara de los Golden State Warriors. El “Chef”, como suelen apodarle a Curry, aun le queda este y otro año de contrato con la franquicia californiana y tanto esta temporada como la anterior es y será el mejor pagado de la liga.

