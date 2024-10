Marc Anthony niega en pleno show que Nadia Ferreira esté con él por el interés económico

El cantante de origen latino Marc Anthony demostró, de manera cómica, que su relación con la modelo paraguaya Nadia Ferreira está lejos de sostenerse por un tema económico, por parte de la también influencer, como se ha especulado desde el inicio de su romance.

Durante su más reciente presentación en la ciudad de Los Ángeles, el intérprete de 56 años contó con la compañía de Ferreira, como se ha hecho costumbre en los últimos años, quien grabó la participación de su esposo, desde primera fila, a través de diversos clips.

En uno de estos, se pudo ver al autor de “Ahora Quien” entonar el tema “Mala”, el cual se caracteriza por narrar la historia de una mujer codiciosa, materialista y malvada que solo juega con los sentimientos de los demás por dinero.

Al momento de interpretar el coro, el cual menciona la frase: “Tú me saliste mala, mala y cara”, Nadia enfocó al también actor, quien rápidamente pudo notar que su esposa lo grababa por lo que respondió: “Tú no, tú no”, mientras le apuntaba a ella.

Tras esta pequeña interacción, Ferreira volvió a apuntar la cámara hacia ella, haciendo la señal de “no” con su dedo índice y su rostros para terminar dicho clip con una gran sonrisa.

Nadia Ferreira y Marc Anthony disfrutan de su amor

Desde el inicio de su relación, en 2022, la pareja se ha visto envuelta en una serie de rumores y especulaciones sobre el supuesto interés de Ferreira por la fortuna de Marc Anthony. Sin embargo, y con el paso del tiempo, ambas estrellas han demostrado, a través de sus apariciones públicas y declaraciones, que su relación es tan auténtica como se puede ver.

Lo anterior también ha quedado demostrado a través de la serie de publicaciones que ambas celebridades han realizado a través de sus redes sociales, en donde suelen compartir su amor en pareja así como por su hijo “Marquito”.

En días recientes, y como una forma de reafirmar su amor, la pareja mostró parte de su primera visita como familia a Disneyland. En dichas fotografías, se puedo ver a los orgullosos padres visitar algunas de las tantas atracciones del parque junto a su pequeño hijo.

Ver Disney a través de tus ojos ha sido tan maravilloso, hijito. ¡La primera vez de Marco en Disney! Marco’s first and most magical time at Disney World!

Nadia Ferreira se prepara para su debut internacional como cantante

Durante las últimas semanas, Nadia Ferreira ha mostrado, a través de diversas publicaciones, su preparación respecto a su debut como cantante internacional a través del sello discográfico de su esposo Magnus Media.

A pesar de la falta de detalles, el productor de la cantante, Leiner Mesa, reveló en semanas pasadas que la paraguaya cuenta con un gran talento y que se ha esforzado grandemente en este material discográfico.

