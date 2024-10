Así se vivió el casting de Nuestra Belleza Latina en Los Ángeles 

Una nueva competencia llegará en el 2025 a Univision con un formato renovado de Nuestra Belleza Latina. Varias ciudades de los Estados Unidos vivirán castings para la selección de los participantes en esta nueva temporada.

Este sábado fue el turno de Los Ángeles, en donde una gran cantidad de mujeres latinas acudió con la intención de lograr su sueño y convertirse en una de las próximas figuras de la cadena Univision.

Alejandra Espinoza, quien conducirá el show, habló de la selección de las candidatas: “Ya hemos visto a una cantidad bastante grande de participantes y la verdad es que todas, además de hermosas, traen muy buena actitud. No crean que yo he venido a la audición sola, necesitaba refuerzos. Estoy con Marcus Ornellas y con Arana (Lemus)”.

Luego de esto, dio detalles de algunas de las personalidades que ha visto en Los Ángeles: “Me topé con una boricua que dije tengo que enfrentarla con Arana”.

En la cuenta en Instagram de Univision compartieron el testimonio de algunas aspirantes, que se han mostrado emocionadas por esta experiencia.

“La corona significa mi personalidad, significa que soy la reina de mi vida porque una reina, ante todo cuida de los demás y yo cuido de mi familia desde los 10 años. No he parado, he seguido hacia delante y eso me identifica como una reina, la reina de mi vida, la protagonista de mi telenovela”, dijo una de las entrevistadas.

En los videos que compartieron de este casting se notó que el público está expectante a esta nueva temporada. Por ese motivo escribieron mensajes como: “Bendiciones a todas esas muchachas”, “La verdadera corona no es la física”, “Recordemos que esta edición viene fuerte”.

El gran premio de esta temporada será de $250.000 dólares.

Por ahora no se sabe quiénes estarán en el jurado. Sin embargo, se manejan varios nombres para evaluar a las participantes en retos de modelaje, actuación, baile y animación.

Nuestra Belleza Latina ha sido una exitosa franquicia de la que han salido importantes figuras de la televisión hispana en los Estados Unidos como Alejandra Espinoza, Clarissa Molina, Francisca, Ana Patricia Gámez, Migbelis Castellanos, entre otras.

Sigue leyendo:

· Alejandra Espinoza y su mensaje a quienes critican a su hijo

· Cuando salió de Nuestra Belleza Latina, Clarissa Molina no tenía ni una cama para dormir, hasta que un ángel llegó a su vida

· Giselle Blondet habla de su paso por ‘Nuestra Belleza Latina’: “No fue una experiencia agradable”