David y Victoria Beckham han molestado a sus nuevos vecinos

Durante las últimas semanas David y Victoria Beckham ha sido noticia por la compra de una mansión en Miami, Florida. La pareja pagó $77 millones de dólares por el lugar y su intención es mudarse. Se dice que la poderosa pareja pagó el precio de la propiedad en efectivo.

Como era de esperarse, los detalles que se han dado de la vivienda han servido para que fanáticos, periodistas y paparazzis se acerquen al lugar. Incluso, hace poco se difundieron fotos del exfutbolista británico en la mansión.

Ahora, el medio ‘Page Six’ se ha enterado que la atención que se le está dando a la propiedad no tiene para nada contentos a los nuevos vecinos de los Beckham, pues la comunidad ahora es visitada por extraño y eso le resta privacidad y seguridad.

Una fuente no identificada le declaró a ‘Page Six’: “Todo el mundo está pasando, hay paparazzi, las casas están por toda la web y los vecinos están preocupados por su seguridad. Desearían que los Beckham no hubieran usado su nombre real. Los barrios de Miami no son Beverly Hills, son un montón de familias privadas y no famosas”.

A lo que se refiere la fuente con que los vecinos hubiesen querido que los Beckham no dieran sus nombres, es que normalmente las estrellas compran casas a través de LLC, lo que permite que las propiedades no estén directamente relacionadas a sus nombres y evitar lo que está pasando ahora en casa de los Beckham.

Aunque los vecinos de Beckham tienen razón en reclamar, la verdad es que es posible que la atención por la casa baje en las próximas semanas y así la comunidad podrá vivir en paz. En toda la paz que es posible cuando se tiene a una de las parejas más poderosas como vecina.

