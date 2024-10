Donald Trump pide el regreso de las peleas de 15 rounds en el boxeo

El candidato a la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el boxeo ha perdido importancia ante otros combates de contacto como la Ultimate Fighting Championship (UFC) y esto se debe a las limitaciones que se han generado con respecto a las regulaciones de los diversos organismos.

Ante este hecho Trump, quien estuvo por muchos años de su juventud vinculado al mundo del boxeo, afirmó durante una entrevista ofrecida en el podcast de Joe Rogan que es importante volver a los 15 rounds que tenían los combates para poder darle una mayor competencia a las artes marciales mixtas.

“El boxeo parece hoy muy poco importante, en comparación con la UFC”, expresó el candidato presidencial con la finalidad de poder buscar un cambio en estas medidas.

Es importante recordar que la decisión de disminuir los combates de 15 a 12 rounds se produjo luego de la muerte de Kim Duk-Koo frente a Ray Mancini en una pelea transmitida por televisión nacional en Estados Unidos durante el año 1982; e hecho marcó a tal punto a la sociedad que la medida se aplicó en pocos meses.

“Deberían hacerlo otra vez. Yo no soy peleador, pero esas peleas a 15 rounds eran increíbles. En términos de entretenimiento, y los rounds de campeonato, esas eran las mejores peleas de la historia. Eran brutales”, resaltó.

“Una de las cosas que más me impresionan en los deportes de combate, es que dicen que en la UFC no ha muerto nunca ningún peleador. Y a mí, me parece que es mucho más violento que el boxeo, pero muchos boxeadores sí han muerto. Dana White me dice que es porque reciben muchos golpes en la cara”, concluyó Trump.

