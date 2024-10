Equipo de Pitbull Cruz pide a Rayo Valenzuela no eludir su combate

El señor Isaac Cruz, padre de Isaac ‘Pitbull’ Cruz, aseguró que José ‘Rayo’ Valenzuela no debe darle muchas vueltas a protagonizar una revancha contra su hijo y cumplir así con la cláusula del contrato que firmaron para su primer enfrentamiento en el cuadrilátero en el que terminó siendo el ganador para convertirse en el nuevo campeón de las 140 libras por parte de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Estas declaraciones las realizó el entrenador de boxeo durante una entrevista ofrecida en el canal ‘El Nocaut Hoy’, donde consideró que la revancha contra Valenzuela debería ser el próximo combate de su hijo para intentar recuperar el cinturón de la AMB y demostrar las grandes habilidades que posee dentro del ring.

“La revancha para cualquier peleador que haya sido el campeón del mundo debe de ser la obligatoria y la próxima. En este caso (debe ser la revancha) del que ganó el título, y no se le puede dar muchas vueltas ni mucho tiempo de espera”, expresó.

A pesar de esta solicitud se desconoce que es lo que pueda ocurrir con el Rayo Valenzuela, especialmente tras su rompimiento con José Benavídez Sr., quien por varios momentos de su carrera se desempeñó como su entrenador y en su último combate fue su mánager. Sin embargo, la solicitud de Cruz está respaldada por las cláusulas del contrato y debería cumplirlas antes de buscar otro rival para su próximo enfrentamiento.

“Ustedes saben que un organismo ahora sí que se rige por cláusulas. Y aunque se cambie de entrenador, se cambie de ciudad, se cambie de país, ahora sí que no importa en lo que se cambie el boxeador, cualquier tipo de boxeador (pero la revancha debe hacerse)”, resaltó Cruz Sr. en sus declaraciones.

Pitbull ya se prepara

Para finalizar el padre y entrenador de Pitbull Cruz destacó que mientras se llega a un acuerdo para la revancha su hijo ya se ha venido preparando en su trabajo físico para estar listo de cara a este regreso a los cuadriláteros; el propio Cruz Sr. dio como posible fecha para este enfrentamiento el mes de diciembre, aunque reconoció que es algo complicado por lo cercano que está.

“Si fuera posible porque no hay nada descabellado, (puede ser) en diciembre, enero, febrero, ahora sí que no hay una fecha exacta, pero entre más rápido pues mejor para que no sea tanto tiempo de espera. Nosotros somos gente que nos preparamos para el rival que nos pongan y pues ahora sí que esperamos noticias también de Sean Gibbons”, concluyó.

