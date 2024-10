Hispano clama “inocencia” tras sentencia de por vida por sicariato en Nueva York; le pagaron con un reloj

“Soy inocente. No maté a nadie”, afirmó ayer Antony Abreu a la jueza Carol Bagley Amon, quien lo condenó a cadena perpetua por matar por encargo a un desarrollador inmobiliario afuera de un bar de karaoke de Queens (NYC).

Abreu, de 36 años, se enfrentaba a una sentencia de cadena perpetua obligatoria después de que en abril un jurado lo declarara culpable de balear fatalmente a Xin “Chris” Gu (31), contratado por su ex socio.

El homicidio sucedió alrededor de las 2:35 a.m. del 12 de febrero de 2019. Abreu recibió como pago un costoso reloj de marca Richard Mille, dijeron los fiscales federales en el juicio.

Por el mismo crimen, en mayo Qing Ming “Allen” Yu y su cómplice Zhe “Zack” Zhang también fueron sentenciados a cadena perpetua obligatoria después de que un jurado del Tribunal Federal de Brooklyn (NYC) los declarara culpables de ordenar la muerte de Gu mientras esperaba un Uber, en una elaborada trama de venganza empresarial.

Quin Ming “Allen” Yu y su víctima Xin “Chris” Gu. / Crédito: Court Evidence

Crédito: Court Evidence | Cortesía

“Sí, vendí marihuana, pero vender marihuana no me convierte en un asesino, no me convierte en una persona despiadada”, continuó alegando ayer Abreu, quien ya está cumpliendo una sentencia federal de 24 años de prisión por distribución de cocaína en Mississippi.

Ayer insistió en que nunca había visto la cara de Gu antes del juicio y agregó: “Nunca estuve allí, nunca maté a ese hombre, nunca maté a nadie. Soy un hombre inocente que está siendo sentenciado a cadena perpetua hoy”.

La fiscalía argumentó lo contrario durante el juicio. “El señor Abreu acechó y asesinó a un joven inocente, lo mató disparándole a quemarropa en la nuca”, dijo ayer la fiscal federal adjunta Devon Lash, citada por Daily News.

La jueza rechazó una moción de la abogada de Abreu, Susan Kellman, para que se revocara el veredicto, y criticó el testimonio “reprobable” del acusado en su propia defensa en el juicio. “Eligió subir al estrado, en opinión de este tribunal, para mentir descaradamente sobre su participación”.

La defensora Kellman argumentó que “ningún jurado razonable podría concluir que el hecho de que Zhang le haya dado un reloj al señor Abreu durante el año posterior al asesinato demuestra que el reloj fuese un pago por el asesinato” de Gu. Luego agregó: “Guardaré mis comentarios para el tribunal de apelaciones”.

Otro acusado, de nombre You You, es sobrino de Yu y se declaró culpable en junio de 2023 de conspiración para asesinar por $150,000 dólares. Según la evidencia Yu le encargó a su sobrino que reuniera un “equipo de asesinato” y Abreu fue presentado como “un pistolero a sueldo que quitó la vida a un hombre que nunca conoció”, dijo en abril de este año el fiscal federal adjunto Eric Silverberg ante el jurado.

“El acusado (Abreu) consiguió un auto para escapar, le pusieron placas falsas de West Virginia y guantes de látex morados para las manos”, dijo Silverberg en abril durante el juicio de Abreu. “Se sentó en su auto esperando durante horas el momento perfecto para atacar”.

Yu dirigía Amaco, una empresa multimillonaria de desarrollo inmobiliario en Manhattan que renovaba apartamentos en toda la ciudad de Nueva York. Gu, de 31 años, trabajó como su gerente de proyectos y subordinado de confianza, pero fundó su propia empresa, captando furtivamente a varios trabajadores y clientes, incluido un proyecto de renovación de 83 apartamentos por valor de $1 millón de dólares.

Zhang, quien condujo a Abreu a la cita y luego del homicidio lo sacó de la escena, fue descrito como traficante de marihuana y promotor inmobiliario de Filadelfia.

La noche del 11 de febrero de 2019 la nueva compañía de Xin Gu organizó una celebración del Año Nuevo Lunar en el restaurante Lake Pavilion en Flushing. Después de esa cena, él y un grupo más pequeño fueron al bar de karaoke en Fowler Av. El equipo de sicariato se enteró de la fiesta, con You You actuando como vigía y Zhang como conductor de la fuga, según los fiscales.

Un video de vigilancia registró el ataque a la víctima cuando acababa de salir del bar “Grand Slam KTV” en la avenida Fowler. En ese momento un hombre armado y enmascarado se acercó por detrás y le disparó en la parte posterior de la cabeza.

“Enfurecido por la supuesta deslealtad de Xin Gu, Qing Ming Yu contrató al co-conspirador You You y Zhe Zhang para matar a Xin Gu a cambio de un pago”, escribieron los fiscales en un comunicado de prensa en el otoño de 2023. “Zhang, a su vez, contrató a otro cómplice, Antony Abreu, para que le ayudara a llevar a cabo el asesinato”.