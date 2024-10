Latino baleó a su novia y dos menores matando a uno de ellos: acusación en Nueva York

Fernando Jiménez fue detenido como sospechoso de balear a su novia y dos adolescentes, desatando una persecución policial de varias horas que obligó a cerrar un distrito escolar en el condado de Westchester de Nueva York.

Una de las personas baleadas murió y las otras dos están hospitalizas. El sospechoso de 40 años es nativo de Chile, destacó New York Post, sin precisar cuál de las tres víctimas había fallecido.

La novia de Jiménez y dos adolescentes de 14 y 16 años fueron baleados en una casa en Peekskill Hollow Road en Putnam Valley anoche alrededor de las 11:35 p.m., informó la Policía Estatal de Nueva York (NYSP). No está claro el motivo de la balacera.

Seguidamente NYSP emitió órdenes de refugio en el lugar para los residentes del condado Westchester y cerró las escuelas en el distrito de Putnam Valley durante el día en medio de la búsqueda del pistolero, desatando una gran presencia policial.

Dos de las víctimas fueron llevadas anoche al Westchester Medical Center y otra al New York Presbyterian Hudson Valley Hospital, reportó ABC News. Sus nombres no han sido divulgados. No está claro si los menores baleados son hijos del sospechoso y/o su novia.

La policía finalmente alcanzó al sospechoso alrededor de las 11 a.m. de hoy en una tienda de víveres que acababa de robar. Se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

En EE.UU. octubre es el Mes Nacional de Concientización Doméstica. La violencia doméstica es constante en la ciudad de Nueva York y áreas vecinas, entre parientes, compañeros de vivienda y parejas, incluso con víctimas menores de edad. Cada día en NYC se reportan en promedio unos 747 incidentes por violencia doméstica -incluyendo agresiones, abusos, maltratos verbales- y unos 65 homicidios anuales.

Este mes un ex policía NYPD mató a su esposa maestra y luego a sí mismo mientras sus niños estaban en casa en Yonkers (NY). La semana pasada una hispana de 29 años fue arrestada como sospechosa de atacar con “un cuchillo en cada mano” a su novio durante una discusión sobre el fin de su relación en Long Island (NY). Días antes Ryszard Murawski fue sentenciado a entre 22 años y prisión perpetua luego de admitir haber apuñalado a su esposa frente a su hijo adolescente en Long Island.

También este mes José W. Funes Zabala fue acusado de matar a su ex pareja Brenda Guadalupe Alfaro Alcántara (29) con un arma blanca en el sótano de una casa de Long Island. Además Patrick Camilli fue declarado culpable de matar brutalmente al “amor de su vida” Mary E. Huber (51) a puñaladas en la tranquila comunidad de Washington Township, Nueva Jersey.

En septiembre una anciana de 74 años fue arrestada como sospechosa de matar a su esposo de varias puñaladas en su hogar en Queens (NYC); y otra mujer fue acusada de apuñalar fatalmente al padre de su niño en su apartamento en El Bronx (NYC).

En agosto un hombre mató a cuatro miembros de su familia y luego a sí mismo porque estaba molesto al verse obligado a mudarse de la casa de su difunta madre en Long Island (NY). También ese mes una niña de cuatro años fue apuñalada varias veces en su casa en Nueva Jersey y su tía fue detenida como sospechosa; y un padre fue sentenciado por matar a su hijo de 6 años al maltratarlo porque “el niño estaba gordo”, según los fiscales.

Previamente una pareja que planeaba casarse murió en Staten Island (NYC) en un aparente homicidio suicidio en medio de una racha de tragedias familiares; y un joven de 26 años fue arrestado por haber matado a su gemela disparándole en una casa en Nueva Jersey.

En febrero una joven abuela hispana de 43 años murió baleada por su pareja, quien luego se suicidó en el apartamento de la víctima en Brooklyn (NYC). Días después un hombre fue acusado de matar a su hermana al golpearla varias veces con una sartén cuando estaba sentada al lado de su padre en un hogar en Erwin, Nueva York.

En enero una hispana mató a sus hijas y a su esposo y luego se quitó la vida dentro de su hogar en Union (NJ) tras recibir una orden de desalojo, informaron las autoridades.

Si usted es víctima o sospecha que alguien algún está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

Busque ayuda