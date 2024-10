Trump afirma ser “lo opuesto a un nazi” y ataca a Harris tachándola de “fascista”

El candidato presidencial republicano Donald Trump tachó a Kamala Harris de “fascista” y afirmó ser “lo opuesto a un nazi” en respuesta a las críticas que surgieron después de su mitin del domingo en el Madison Square Garden y las comparaciones con una reunión pro nazi de 1939 que tuvo lugar en el mismo recinto.

Durante su discurso, Trump intentó desviar la atención de las críticas al acusar sin pruebas a la vicepresidenta Kamala Harris de llamar “nazis” a quienes votaron por él: “La última línea de Kamala y su campaña es que cualquiera que no vote por ella es un nazi”, declaró Trump.

Asimismo, el republicano respondió a las acusaciones de Harris al llamarla “fascista”, y aseguró: “Ella es una fascista, ¿de acuerdo? Es una fascista”. Su afirmación se produjo mientras negaba usar la palabra “nazi” por enseñanza de su padre.

“‘Nunca uses la palabra nazi. Nunca uses esa palabra’. Y decía (su padre): ‘Nunca uses la palabra Hitler. No uses esa palabra’”, agregó.

El término de “fascista” que usó Trump para referirse a Harris ocurre a pesar de que líderes republicanos como Mike Johnson y Mitch McConnell han calificado como “imprudente” el uso del término “fascista” por parte de Harris y advirtieron sobre posibles consecuencias violentas.

Este intercambio de palabras inició la semana pasada cuando Harris criticó a Trump tras un informe de The Atlantic que revelaba que, durante su tiempo en la Casa Blanca, había expresado admiración por la “lealtad” de los generales nazis de Adolf Hitler. El informe fue respaldado por el general retirado John Kelly, quien fue jefe de gabinete de Trump, quien declaró al New York Times que el expresidente encajaba en la definición de fascista.

La respuesta de Trump también ocurre en medio de una controversia política que se generó durante su acto de campaña en el Madison Square Garden el pasado domingo, cuando el comediante Tony Hinchfliffe hizo comentarios despectivos sobre Puerto Rico, al llamarla “isla de basura”, lo que provocó una condena generalizada en el seno de ambos partidos.

Con información de CNN

Sigue leyendo:

– Presidente del Partido Republicano en Puerto Rico cree que campaña de Trump debe disculparse por comentarios de Tony Hinchcliffe contra boricuas

– Obama defiende a puertorriqueños en medio de mitin en Philadelphia: “Estos de los que él está hablando son ciudadanos de EE.UU.”

– Trump llama “asquerosa” a Michelle Obama luego de que esta cuestionara su estado mental