Presidente del Partido Republicano en Puerto Rico cree que campaña de Trump debe disculparse por comentarios de Tony Hinchcliffe

Nueva York – El presidente del Partido Republicano en Puerto Rico, Angel Cintrón, consideró que la campaña del expresidente Donald Trump debe pedir una disculpa a los puertorriqueños luego de que en un mitin en Nueva York, el comediante Tony Hinchcliffe se refiriera a la isla como una de basura flotando en el océano.

“Si yo estuviese (al mando) de esa campaña, es lo que yo provocaría (que Trump se disculpara). Inmediatamente. Definitivamente”, dijo Cintrón en entrevista este lunes en Primer Round por Magic 97.3/99.5 FM.

El estratega, quien además maneja la campaña de Jenniffer González como candidata a la gobernación de Puerto Rico por el Partido Nuevo Progresista (PNP), insistió en que las expresiones de Hinchcliffe fueron una falta de respeto no solo a los boricuas sino a Estados Unidos.

“Yo creo que yo fui el primero en reaccionar ayer por escrito en español y en inglés, y lo envié directamente al RNC (Comité Nacional Republicano) en Washington D.C. al instante. Es repudiable; es una falta de respeto a toda la nación; es una falta de respeto a los puertorriqueños que somos ya más de 5 millones en los estados que tienen voz y voto en las elecciones”, manifestó el estratega al tiempo que dijo que le dio coraje escuchar una atrocidad como esa.

Según Cintrón, la comedia tiene un límite que en el caso de Hinchcliffe se sobrepasó.

“Mucho del público reunido abucheó al comediante cuando dijo eso”, añadió.

El republicano distanció a Trump del discurso del invitado a su actividad de campaña en el Madison Square Garden.

“Yo sé que no fue intencional de la campaña de Trump, porque me confirmaron que fue que eso no iba a pasar”, alegó.

Cintrón argumentó que supuestamente el mensaje del podcaster no fue planificado por la campaña del republicano y que al equipo no le notificaron.

“La campaña de Trump tiene ahora que remendar esto, sobre todo en Pennsylvania y en Florida, y hacer la salvedad de que, queriendo o no queriendo, Puerto Rico podría terminar decidiendo la presidencia de EE.UU. aunque no seamos estado“, destacó.

Con anterioridad, Danielle Álvarez, asesora sénior de Trump, indicó mediante un comunicado que la campaña ni su jefe se solidarizaban con los comentarios de Hinchcliffe.

“Estoy convencido que Trump ni la campaña apoyaron esto, y que lo van a denunciar más allá de lo que ya hicieron, porque de lo contrario sería desnaturalizar lo que es el republicanismo y el Partido Republicano de toda la vida de Abraham Lincoln, que liberó a los esclavos. O sea, es el partido de la liberación de los esclavos no de las elites blancas…y yo creo en esa filosofía económica y social. Pero, ciertamente, sí crea una controversia que nos pone a pensar a todos”, respondió a la pregunta sobre si aún así votaría por Trump.

A preguntas sobre si González haría un pronunciamiento más contundente o le retiraría el apoyo a Trump ante el masivo repudio contra su orador, quien abrió la actividad.

“Tenemos que tener cuidado nosotros de no colaborar con el desastre que hizo el supuesto comediante, porque el desastre que hizo ya de por sí impactó esa campaña. Entonces, nosotros no podemos adjudicarle una culpa que (Trump) no necesariamente tiene”, contestó.

El comediante fue el primer orador en el rally al que asistieron unas 21,000 personas este domingo.

Prácticamente de la nada, Hinchcliffe salió diciendo que Puerto Rico era una “isla flotante de basura”.

“No sé si ustedes saben esto, pero hay una isla flotante de basura ahí mismo en mitad del océano, creo que se llama Puerto Rico”, dijo Hinchcliffe, en un supuesto intento de ser gracioso y políticamente incorrecto.

Adicional, el exponente se refirió a la información falsa que diseminaron algunos republicanos, incluyendo al expresidente, en el sentido de que migrantes haitianos estaban comiéndose los gatos en Ohio, y además estereotipó a las latinas como mujeres que solo se dedicaban a tener hijos.

Para las 10 a.m. de este martes está pautada una conferencia de prensa en Mar-A-Lago, en Florida, en la que se espera que Trump se pronuncie sobre la controversia que provocaron los comentarios de Hinchcliffe.

Sigue leyendo:

Redes, políticos y organizaciones estallan contra comediante que llamó a Puerto Rico “isla flotante de basura” en mitín de Trump en NY

Obama defiende a puertorriqueños en medio de mitin en Philadelphia: “Estos de los que él está hablando son ciudadanos de EE.UU.”

Líderes electos de NY repudian comentarios ofensivos contra los boricuas: “No son chistes, así piensa Trump”

Madison Square Garden se desvincula de “chistes” racistas durante mitin de Trump