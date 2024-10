Adamari López habría recibido un extraño regalo de Toni Costa

Adamari López tuvo una interesante conversación con Jomari Goyso en su programa de YouTube, “Más moda menos filtro”. Durante la charla, la copresentadora de “Desiguales” reveló algunos de sus lujos personales, incluyendo la compra de una joya de Harry Winston, pero sorprendió al confesar que nunca ha recibido regalos extravagantes.

“Tenía ganas de comprarme un reloj, fui y me lo compré… porque tenía la plata y me lo compré”, le confesó la puertorriqueña al experto en modas. Además, aprovechó para sincerarse sobre este tipo de obsequios y las personas con las que ha estado: “Si te soy sincera nunca me ha regalado nada (costoso), nadie me ha mantenido”.

Jomari, visiblemente sorprendido por esta afirmación, le preguntó si al menos había recibido un bolso de lujo. Adamari admitió que sí había recibido uno, aunque aclaró que ella ha invertido más en sus propias adquisiciones de alta gama. Aunque Goyso insistió en saber quién le había regalado el bolso, López se mostró reservada y dejó entrever que podría haber sido su exmarido, el bailarín Toni Costa.

“A lo mejor ahora tienen y antes no tenían. A lo mejor yo no exigía y ahora exigen”, le respondió al también conductor de Despierta América. Por ello, Jomari le mencionó: “Tú regalabas buen regalo y no recibías de vuelta”, hecho que sin duda le hizo responder a la actriz una incómoda experiencia: “Una Navidad me tocó una hamaca”.

Después de esas declaraciones, algunos fans han comenzado a especular que podría ser el padre de su hija el que le dio ese obsequio poco común, siendo así como una vez más se muestra sincera sobre algunos aspectos de su vida personal.

Desde el comienzo de la conversación, López enfatizó que ha manejado los gastos de su hogar de manera independiente, sin importar quién ha respaldado económicamente. Además, expresó su deseo de encontrar a alguien que la apoye en todos los aspectos de su vida, aunque no siente la necesidad de depender de ello.

Sigue leyendo:

· Adamari López, indignada por el ofensivo comentario de un comediante en contra de Puerto Rico

· Adamari López revela una de sus grandes manías a la hora de comer

· Adamari López sobre las comparaciones entre ella y Toni con su hija