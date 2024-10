Adamari López sobre las comparaciones entre ella y Toni con su hija

En el episodio de este lunes de “Desiguales,” las anfitrionas exploraron el profundo impacto que las heridas emocionales de la infancia pueden tener en la vida adulta, un tema relevante que se relacionó con las recientes declaraciones de Eva Longoria. La actriz y empresaria compartió su experiencia de sentirse como ‘el patito feo’ en su familia, lo que resuena con muchas personas que han enfrentado comparaciones en su entorno familiar.

Adamari López, quien regresó al programa tras su participación en la segunda temporada del game show “¿Quién caerá?,” también se unió a la conversación, compartiendo sus reflexiones sobre las comparaciones que su hija Alaïa, de 9 años, puede experimentar en relación con su apariencia y la de su expareja Toni Costa. Este enfoque sobre la autoestima y la aceptación familiar destaca la importancia de fomentar un ambiente positivo y amoroso para el desarrollo emocional de los niños.

“Hay mucha gente muy linda que viene y se nos acerca y le dice ‘ay, tú te pareces mucho a tu papá’ o ‘tú te pareces mucho a tu mamá’. Yo siempre digo si está conmigo que en la mayoría de las veces me dicen ‘ay, Alaïa y tú son idénticas’ y yo le digo ‘es que no la has visto al lado del papá porque también es igualita a su papá, sacó lo mejor de los dos’. Ese tipo de comparación a mí no me gusta para ella porque es como si le hicieran elegir“, mencionó frente a las cámaras de Univision.

“Uno no sabe el daño que se le puede estar haciendo diciéndole eso. O que alguien le pregunte, que también nos ha pasado: ‘¿a quién prefieres: a tu mamá o tu papá?”‘, expresó.

El programa “Desiguales” no solo ofrece entretenimiento, sino que también se convierte en un espacio para la reflexión y el crecimiento personal, permitiendo que la audiencia se identifique con las vivencias y vulnerabilidades de sus conductoras. Al abordar estos temas, el talk show busca sensibilizar a sus televidentes sobre la importancia de confrontar y sanar las heridas del pasado, creando un ambiente de apoyo y comprensión.

“Todavía hay días que me dice que sí que quiere ir con la psicóloga, pero también hay veces que no quiere porque dice ‘eso me pone triste y yo no quiero llorar’. Entonces sé que hay algo más que necesita ayuda para que ella pueda desahogar esos sentimientos y no tenga un nivel de enojo ni frustración ni coraje”, agregó la conductora de televisión.

