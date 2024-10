Adamari López revela una de sus grandes manías a la hora de comer 

Adamari López, presentadora puertorriqueña de televisión, se caracteriza por compartir con su público distintos momentos de su vida, incluyendo esos aspectos que quizás muchos no se imaginan.

En esta ocasión, subió a su cuenta de Facebook un video en el que habló de cómo le encanta comer cereal con leche, pero no lo hace de la manera convencional.

“Soy maniática, entonces dentro de lo rapidito tengo mis exigencias, me gusta comer un cereal con leche, yo sé que no es tan saludable, pero de vez en cuando me dan deseos de comerlo, pero para podérmelo comer, tengo que tener la leche congelada”, dijo.

Luego de esto, la Chaparrita de Oro explicó el procedimiento: “Yo pongo la leche, la pongo en el congelador y cuando siento que está así como con hielito, entonces me siento a comérmela con el cereal”.

Con una actitud de emoción, dijo que le encanta servirlo en una taza: “Me gusta que esté bien friíta la leche. No me gusta que el cereal se ponga blandito, me gusta que esté crujiente, me lo disfruto muchísimo”.

Adamari López añadió que le gusta cortarle guineo, o banano, para darle un toque más dulce a este plato, que acompaña a muchos en el desayuno.

“Me gusta porque le da un saborcito más dulcito, me lo disfruto muchísimo. Cuéntenme, ¿cómo a ustedes les gusta comerse el cereal?”, preguntó.

Ante esto, sus seguidores reaccionaron: “Con guineo, qué delicia”, “Exactamente igual me gusta a mí. Bendiciones, Adamari”, “Rico, la leche me gusta con mucho hielo”, “Yo me lo como de forma diferente. Hiervo la leche con canela y lo disfruto con mucho gusto. Cada quien con sus gustos”.

Otros afirmaron: “Yo también pongo la leche a congelar y luego cuando ya tiene hielitos me la sirvo es lo mejor”, “Me diste hambre, yo antes hace tiempo años no como cereal , pero cuando lo comía tenía que ser con chocolate , no me gusta la leche blanca , que disfrute tu antojito , no es malo de vez en cuando”.

