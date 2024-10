Alejandro Sanz y Candela Márquez fueron vistos en actitud cariñosa

Una serie de recientes fotografías encendieron las redes sociales y los corazones de los seguidores de Alejandro Sanz gracias a que confirmarían el rumor que venía circulando de que mantiene una relación amorosa con la modelo y actriz Candela Márquez.

Las imágenes tomadas en Miami, muestran a la pareja disfrutando de momentos juntos, lo que ha llevado a muchos a especular sobre la seriedad de su relación. En algunas de las postales, se les ve tomados de la mano, intercambiando miradas compartiendo besos, caricias y sonrisas, situación que desató una ola de comentarios positivos entre sus seguidores, quienes celebran la felicidad de ambos famosos.

En redes sociales los usuarios no tardaron en reaccionar. Los fanáticos de Sanz han expresado su apoyo y alegría por esta nueva etapa en su vida, mientras que otros han compartido sus opiniones sobre Candela, destacando su belleza y carisma.

Aunque el romance de Alejandro Sanz y Candela Márquez aún está en sus primeras etapas, las fotos que han surgido vienen a confirmar lo que muchos sospechaban: ¡hay amor en el aire!

Alejandro Sanz y Candela Márquez muy cariñosos y felices entre besos y risas. Crédito: Backgrid/The Grosby Group.

Sin embargo, esta no es la primera vez que Alejandro Sanz y Candela Márquez son vistos juntos. Hace unos días asistieron al partido entre el Inter Miami y el New England Revolution en el que el cantante fue invitado especial de David Beckham, y se dio el gusto de disfruta de la compañía de Candela, a quien le presentó al ex futbolista.

Luego de que Alejandro Sanz terminó su matrimonio con Raquel Perera, tras 14 años y dos hijos en común, el intérprete de 55 años mantuvo una relación de 2020 a finales de 2023 con la artista plástica Rachel Valdés.

Por su parte, la española Candela Márquez, de 36 años, conocida por proyectos como “Betty en NY”, ha sido pareja de actores como Salvador Zerboni y Adrián Uribe.

Sin duda, estas imágenes dejan claro que Alejandro Sanz y Candela Márquez no solo son artistas talentosos, sino también una pareja enamorada.

