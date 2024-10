Angélica Rivera contó si habría querido tener un hijo varón

Angélica Rivera ha compartido su experiencia como madre de tres hijas, destacando lo orgullosa que se siente de su papel como madre. Desde su retiro de la vida pública, ha dedicado su tiempo y energía a la maternidad, especialmente en la organización de la boda de su hija mayor, Sofía Castro.

En una reciente conversación con la prensa, Rivera se mostró abierta al hablar sobre su maternidad, dejando claro que no tiene lamentos por no haber tenido un hijo varón. Resaltó su felicidad por tener tres hermosas jóvenes y cómo disfruta de esta etapa de su vida. Además, la exprimera dama de México afirmó que está viviendo uno de los momentos más gratificantes de su vida, sintiéndose plena en su rol como madre.

La destacada actriz y exprimera dama decidió mencionar que bajo ninguna circunstancia sintió que le hizo tener que convertirse en madre de un varón: “No, fíjate que no, Dios me regaló tres niñas maravillosas, y esas son las que tengo”.

“Sí, la verdad que sí, estoy muy contenta, con la boda de Sofí, con mis hijas, estoy viviendo una etapa muy linda de mi vida“, añadió Angélica.

Angélica Rivera habló de su regreso a la pantalla chica

Al ser cuestionada por los reporteros por su regreso a la televisión, pues la mexicana no dio una fecha concreta, por lo que estaría evaluando todavía el hecho de volver, y es que aún no tendría algo concreto: “Tengo muchas ganas de regresar a la televisión, espero encontrar un proyecto lindo, un proyecto interesante, un proyecto de amor, porque yo he hecho toda mi vida melodrama”.

Sin embargo, no lo vio factible para este año, al tiempo que mencionó: “Espero encontrar esa oportunidad y espero que pronto, no este año porque estoy dedicada a la boda de Sofi, pero el próximo”.

