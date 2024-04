Revelan que Angélica Rivera prepara su regreso a la televisión con una serie

Luego de alejarse del mundo de la actuación por más de 15 años, la actriz mexicana Angélica Rivera estaría muy cerca de volver a la “pantalla chica” a través de un proyecto gestionado por Argos Media Group.

Fue la periodista mexicana Inés Moreno quien reveló que la ex Primera Dama de México ya se encuentra trabajando en una serie, la cual sería sumamente secreta hasta el momento con la intención de evitar “filtraciones”.

Incluso, y para continuar con este ambiente de secretismo y para evitar que más personas se enteren del regreso de la intérprete de “Destilando Amor”, solo los involucrados en el proyecto han tenido “acceso”.

Angélica Rivera anunció a inicios de 2024 su intención de volver a actuar. Crédito: Mezcalent

Angélica Rivera y su tan esperado regreso a la televisión

Luego de dar vida vida a la famosa “Gaviota”, en telenovela de Televisa “Destilando Amor” en 2007, la intérprete mexicana inició su relación con el ex presidente de México, Enrique Peña Nieto. Sin embargo, no fue hasta 2010 que la pareja contrajo nupcias.

Tras el triunfo de su esposo en las elecciones nacionales de 2012, la mexicana asumió el rol de Primera Dama durante 6 años. Posteriormente, y después de un año de finalizar su rol público, Rivera anunció su divorcio de Peña Nieto en 2019.

Durante los últimos años, la también cantante apareció de manera intermitente en diversos eventos así como en compañía de sus hijas. Sin embargo, fue hasta inicios de este año que la artista mexicana reveló ante diversos medios de comunicación su interés por volver a la televisión tras más de 15 años de ausencia.

Posterior a esto, Angélica Rivera sorprendió a miles de personas tras reactivar su cuenta de Instagram para después cambiarla a privada.

Enrique Peña Nieto habla sobre su separación de Angélica Rivera

En recientes días, el político mexicano Enrique Peña Nieto reveló, a través de una entrevista, parte del proceso de separación con Angélica Rivera. Aunque no entró en detalles sobre los motivos de su divorcio, el ex presidente de México mencionó que decidieron no hacer pública su separación hasta tiempo después de haber terminado el sexenio de gobierno.

Quiero agradecer a Angélica por haber sido mi compañera, esposa y amiga a lo largo de más de diez años, y por haber entregado su amor, tiempo y dedicación a nuestra familia”.

La última vez que ambas personalidades aparecieron en público fue en enero de 2019. Posterior a esto, diversos medios locales revelaron diversas fotografías de Peña Nieto junto a su actual novia Tania Ruiz en Madrid, España.

