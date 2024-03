Productor de televisión revela el motivo por el que no desea trabajar con Angélica Rivera

Manolo Caro se ha logrado posicionar como uno de los productores más destacados del momento y declaró que no tiene interés en laborar con la actriz Angélica Rivera en sus proyectos. Él explicó que prefiere trabajar con artistas que están enfocados en su carrera y no solo en su fama. Aunque reconoce el talento de ella, considera que hay otros con más compromiso y dedicación en la industria.

“No trabajaría con Angélica Rivera; no tengo nada en contra de ella, pero no es una actriz con la que me interese trabajar. A mí este rollo de mezclar la política y cosas que nos atañen a todos, como ciudadanos, me parece mejor mantenerlo con distancia, al margen. Que le vaya muy bien en los proyectos. Creo que estaban hablando de que iba a volver, y bueno, la gente la quiere muchísimo, sus novelas tuvieron muchísimo éxito. Hay que ver con el paso de los años cómo sería su regreso”, expresó durante un encuentro con los medios de comunicación.

Angélica Rivera se mantuvo bastantes años alejada de la televisión debido a su compromiso como ‘Primera Dama’. Crédito: Mezcalent

Es importante destacar que Manolo sabe que Angélica tiene un gran talento por el que logró traspasar las pantallas de México y así volverse famosa con telenovelas tales como ‘Destilando Amor’, solamente que desde su percepción todo va mucho más allá y fue por la persona con la que estuvo casada.

“No hago menos para nada lo que haga ella a lo que hagan otros tipos de compañeros, pero son diferentes carreras. No sé (de sus atributos a nivel profesional) porque nunca he tenido la oportunidad de compartir el set o verla actuar en vivo en una obra de teatro. Recuerdo sus telenovelas, claro; me gustaba Muñecos de papel”, manifestó.

Los reporteros no pusieron en duda consultarle que si sería el mismo caso con la hija de la actriz e inmediatamente él aclaró su punta de vista al respecto: “Con Sofía en algún momento sí, me cae muy bien, es muy educada, es un encanto y tenemos muchos amigos en común”.

