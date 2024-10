Eva Mendes y su condición para regresar a Hollywood

Eva Mendes ha estado alejada de la actuación durante una década, pero recientemente hace unas declaraciones que abren la puerta a su posible regreso al cine. En una entrevista con UK Time, dejó claro que su retorno podría materializarse solo si tiene la oportunidad de trabajar junto a su esposo, Ryan Gosling. Ella destacó que su pareja, conocido por su papel en ‘Barbie’, logra que ella dé lo mejor de sí durante las grabaciones.

Durante la exclusiva, Eva detalló que se siente diferente cuando se encuentra trabajando junto a su pareja sentimental, hecho que la motiva a volver a hacer este tipo de trabajo por el que ha sido reconocida a nivel mundial: “Eso es lo único que me encantaría hacer. Él saca algo de mí que nunca antes había sido accesible”.

Recordemos que su última aparición en un proyecto de gran envergadura fue en ‘The Place Beyond the Pines’ en 2012, donde actuó junto a Gosling. Desde entonces, solo ha estado involucrada en el cine como directora, destacando su trabajo en ‘Lost River’, que también protagonizó junto a él.

Mendes ha expresado que nunca se sintió plenamente cómoda en la actuación, lo que contribuyó a su decisión de alejarse y dedicarse al cuidado de sus dos hijas, Esmeralda y Amada. Este cambio en su vida fue un acuerdo mutuo con Gosling, quien continuó su carrera en Hollywood mientras ella se enfocó en la crianza. La actriz ha dicho que está abierta a regresar al cine, siempre que se mantenga esa conexión familiar que tanto valora.

“Como ya era mayor, sabía que mis hijos solo serían pequeños una vez y que lo que hiciera o no hiciera ahora los afectaría el resto de sus vidas. En ese momento no sentí esa presión, sino que me dio claridad. Todos esos años fueron años de formación. Quería estar presente en todo momento“, agregó sobre el momento en el que se retiró.

