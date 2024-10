Harris acusa a Trump de querer un poder sin control y de sembrar miedo y división

La candidata demócrata Kamala Harris se presentó ante una multitud en un mitin cerca de la Casa Blanca y prometió a los estadounidenses que lucharía por ellos todos los días. Durante su discurso señaló a Donald Trump de inestable y obsesionado con la venganza, además de asegurar que está sembrando miedo y división en el país.

Harris instó a los votantes a rechazar los esfuerzos de Trump para sembrar división y miedo: “No tiene por qué ser así”. Donald Trump es “inestable”, está “obsesionado con la venganza, consumido por el resentimiento y en busca de un poder sin control”, acusó.

“A tratado de mantener al pueblo dividido”

“Es hora de pasar página”, afirmó la candidata demócrata a la Casa Blanca en el lugar donde el republicano predicó a sus simpatizantes cuando era presidente antes de que atacaran el Capitolio el 6 de enero de 2021.

Y agregó, “Trump ha pasado una década tratando de mantener al pueblo estadounidense dividido y temeroso de los demás”.

La vicepresidenta intentó enfatizar el contraste con Trump al pronunciar su argumento final desde el mismo lugar en la Elipse, prometiendo que trabajaría para mejorar la vida de las personas, mientras argumentaba que su oponente republicano solo está en esto por sí mismo, informó The Associated Press (AP).

Nueva generación de liderazgo

Harris prometió poner al país por encima del partido y de sus intereses y buscar soluciones de sentido común, destacó Deutsche Welle.

“Es hora de pasar página al drama y el conflicto, el miedo y la división. Es hora de una nueva generación de liderazgo en Estados Unidos. Estoy preparada para ofrecer ese liderazgo”, expresó Harris.

“Me comprometo a buscar puntos en común y soluciones de sentido común para mejorar su vida. No busco sumar puntos políticos. Estoy buscando progresar. Me comprometo a escuchar a los expertos, a aquellos que se verán afectados por las decisiones que tome y a quienes no están de acuerdo conmigo”, añadió la vicepresidenta.

El mayor reto es bajar los precios

Aseguró que su presidencia no será como la del actual inquilino en la Casa Blanca: “Será diferente porque los desafíos son distintos. Nuestra prioridad como nación hace cuatro años era acabar con la pandemia y rescatar la economía. Ahora nuestro mayor reto es bajar los precios”, afirmó.

Con la Casa Blanca detrás de ella alentó a la multitud a visualizar sus futuros divergentes dependiendo de quién gane el día de las elecciones. “En menos de 90 días, Donald Trump o yo estaremos en la Oficina Oval”, indicó.

La candidata demócrata enumeró durante su mitin los objetivos políticos clave, incluida la expansión de la cobertura de Medicare para la atención médica domiciliaria, el aumento de la oferta de vivienda en el país y el trabajo para restablecer el acceso al aborto en todo el país.

Con información de AP y Deutsche Welle

