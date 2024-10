Kamala Harris enfoca su agenda para Puerto Rico en el tema económico

Nueva York – La agenda de la candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Kamala Harris, para Puerto Rico se enfoca en impulsar la economía a través de un “task force” o grupo de trabajo especial compuesto de varios sectores que discutirán medidas para incentivar el empleo y agilizar la reconstrucción de la red eléctrica.

Así lo anunció la vicepresidenta el domingo mientras hacía campaña ante puertorriqueños en el epicentro de la comunidad en el barrio de Fairhill en Philadelphia, Pennsylvania, cuando faltaban nueve días para las elecciones generales.

El anuncio fue complementado por un video que Harris compartió en la red social X en la que también habla de sus propuestas para la isla.

“Hay demasiado en juego para los votantes puertorriqueños y para Puerto Rico. Esta elección es entre dos visiones extremadamente diferentes para la nación. Una, la suya (Trump), enfocada en el pasado y en sí mismo; la otra, la nuestra, centrada en el futuro y en ustedes”, inició la demócrata su mensaje.

“Puerto Rico es el hogar de algunas de las personas más talentosas, innovadoras y ambiciosas de nuestra nación. Y los puertorriqueños merecen una presidenta que vea esa fortaleza e invierta en ella”, destacó Harris.

La candidata continúa explicando su compromiso con los pequeños negocios y con la equidad en programas federales.

“Como presidenta, yo reduciré el costo de la vivienda, invertiré en los pequeños negocios y emprendedores, y lucharé para finalmente asegurar la igualdad en el acceso a programas que fortalecerán el sistema de salud, y apoyarán a los niños, adultos mayores y la gente trabajadora”, expuso.

Alcance del Grupo de Trabajo sobre la Economía de Oportunidades para Puerto Rico

En cuanto al Grupo de Trabajo sobre la Economía de Oportunidades para Puerto Rico, la contendiente señaló que el fin principal es lograr el crecimiento económico del territorio.

“Yo crearé un nuevo Grupo de Trabajo sobre la Economía de Oportunidades para Puerto Rico en el que el gobierno federal trabajará con el sector privado, organizaciones sin fines de lucro y líderes comunitarios para fomentar el crecimiento económico y crear miles de nuevos empleos bien remunerados en Puerto Rico, incluyendo trabajos para los jóvenes”, afirmó.

Para Harris la reconstrucción y la modernización urgente de la red eléctrica irá de la mano con su apuesta al desarrollo económico.

“Yo sé que el futuro económico de Puerto Rico depende de la reconstrucción y modernización urgente de la red eléctrica de la isla. Por eso reduciremos los trámites burocráticos; me aseguraré que los fondos para la recuperación de desastres se utilicen de manera rápida y eficaz, y trabajaré con líderes de toda la isla para garantizar que todos los puertorriqueños tengan acceso a electricidad confiable y accesible”, argumentó.

Harris además volvió a señalar a su contrincante republicano Donald Trump por abandonar la isla cuando más ayuda necsitaba.

“Yo nunca me olvidaré de lo que Trump hizo y no hizo cuando Puerto Rico necesitaba un líder empático y competente. El abandonó la isla; intentó bloquear la ayuda después de dos huracanes devastadores consecutivos y no ofreció nada más que papel toalla e insultos. Y ahora Trump promete ser más extremista: hablando de usar el Ejército contra sus enemigos políticos y de ser un dictador desde el primer día”, cuestionó la fiscal.

“Los puertorriqueños merecen algo mejor. Como presidenta, yo siempre lucharé por ustedes y por sus familias. Y juntos podemos pasar página, y trazar un nuevo y alegre camino hacia adelante; un futuro en el que todos, más que sobrevivir, puedan salir adelante”, concluyó en el video.

Pennsylvania es uno de los estados más competitivos, ya que puede decidir el resultado final de las elecciones, y cuenta con una amplia presencia boricua.

Después de Nueva York, Philadelphia es la segunda ciudad de Estados Unidos con más boricuas, o, aproximadamente, 135,000.

A nivel de estados, Pennsylvania es el tercero con más puertorriqueños, o, aproximadamente, medio millón.

Lo anterior significa que esta población tiene un peso central en las elecciones.

Harris divulgó detalles de su plan para Puerto Rico en un evento con boricuas en el restaurante Freddy & Tony’s.

Un documento de la campaña de Harris Walz titulado “Construyendo una economía de oportunidades para Puerto Rico” que circula en medios añade que el grupo de trabajo que propone la demócrata involucrará y coordinará esfuerzos entre los distintos sectores para adelantar las metas económicas.

“Será dirigido por una persona designada por la presidenta para trabajar en estrecha colaboración con sus contrapartes locales, con el fin de garantizar que el gobierno federal aproveche de la manera más efectiva sus recursos y experiencia para apoyar la creación de una Economía de Oportunidades en Puerto Rico. Este trabajo se hará con el reconocimiento de que el futuro económico de Puerto Rico será determinado por el pueblo puertorriqueño y no por el gobierno federal”, lee el plan.

Bajo el subtema “Poner a trabajar los fondos de ayuda en caso de desastre”, se esboza que, de Harris y Tim Walz prevalecer en las elecciones, ampliarán el apoyo técnico federal y aumentarán el personal de revisión de proyectos, incluido un equipo dedicado específicamente a Puerto Rico.

“Harris trabajará con el Congreso para impulsar las inversiones en programas de desarrollo de la fuerza laboral de alta calidad para empleos de construcción y energía, para apoyar a Puerto Rico en la preparación de la fuerza laboral cualificada que necesita para llevar a cabo proyectos críticos para su recuperación y renovación”, especifica el texto.

Una eventual Administración Harris- Walz además impulsaría una reforma de permisos para acelerar los proyectos de reconstrucción reduciendo la burocracia federal y agilizando aún más los procesos para la Agencia Federal para el Manejo deEmergencias (FEMA) y otras agencias.

Más incentivos para energía limpia

La dupleta además promete acceso pleno a los créditos fiscales de energía limpia a través de la Ley para la Reducción de la Inflación (IRA), de la que ya se beneficia la isla

En específico, se menciona que Harris trabajará con el Congreso para proveerle a los puertorriqueños acceso a hasta $10,000 en beneficios contributivos para cualquier familia que desee cambiar a electrodomésticos de energía limpia, instalar paneles solares o comprar un vehículo eléctrico. Lo anterior le ahorrará a los hogares un promedio de $2,800 en sus facturas de electricidad cada año.

Sobre el Fondo de Resiliencia Energética de Puerto Rico, Harris se ha propuesto trabajar con el Congreso para quintuplicar la subvención en la isla. “Como parte de este esfuerzo, ampliará Acceso Solar, un programa del Departamento de Energía que actualmente incentiva la instalación de aproximadamente 30,000 sistemas residenciales de energía solar y baterías para los hogares más vulnerables de Puerto Rico”, agregan el boletín.

En cuanto al tema de la crisis de vivienda y falta de estructuras asequibles, Harris planea construir tres millones de nuevas viviendas de este tipo en todo el país, incluyendo la Isla, y ofrecer hasta $25, 000 en asistencia para el pago inicial para quienes compran vivienda por primera vez.

Expansión del Crédito Tributario por Hijos

Harris además apuesta a la expansión del Crédito Tributario por Hijos (CTC) hasta $6,000 para padres de recién nacidos y hasta $3,600 por hijo que supera esa edad, incluyendo a las familias puertorriqueñas trabajadoras y las de clase media.

El documento además indica que Harris presionará al Congreso por la paridad en fondos federales para Puerto Rico en programas clave relacionados con el cuidado de salud, la nutrición y otras necesidades críticas.

Harris además se comprometió en mejorar la prestación de servicios de salud en Puerto Rico.

“La vicepresidenta Harris encargará a su Departamento de Salud y Servicios Humanos que evalúe el sistema de servicios de salud en Puerto Rico, en colaboración con los funcionarios y proveedores puertorriqueños, y brinde recomendaciones sobre cómo fortalecerlo, lo que incluye lidiar con la escasez de médicos y otros profesionales de la salud, abordar las necesidades de recursos y mejorar la prestación de servicios”, especifica la publicación.

Sobre el estatus, el documento hace la siguiente mención: “Mientras la vicepresidenta Harris respeta el derecho de Puerto Rico a la autodeterminación, Trump menosprecia el derecho de los puertorriqueños a determinar su propio futuro político”.

El tema de la salida de la Junta de Control Fiscal de Puerto Rico, un reclamo recurrente dentro y fuera de la isla, no se menciona en la agenda de Harris.

