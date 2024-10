Martha Julia dice que ve con ojos bonitos a Gabriel Soto, y que no tiene problemas de trabajar con él

Ahora que Gabriel Soto está soltero, son muchos los que están buscando a Martha Julia, una reconocida actriz con quien Soto sostuvo una relación de años y a quien él siempre ha recordado con mucho cariño, porque cuando estuvieron juntos se amaron de verdad. Como pareja ellos iniciaron su relación amorosa en el año 2000 y estuvieron juntos durante tres años.

Según destacó Mezcal TV, la actriz aplaude que Gabriel sea un caballero, ya que siempre se ha expresado bien de sus ex parejas, razón por la cual asegura que “personas educadas, desde bonita cuna, (él) tuvo una educación impresionante y yo siempre se lo voy a aplaudir, siempre se lo voy a admirar y siempre lo voy a ver con ojos bonitos porque yo siempre veo lo bonito”.

Martha Julia asegura que aún y cuando ella fue pareja de Gabriel Soto, ella no tendría ningún problema en trabajar con él. “Esto para mí es un trabajo. Si hay besos es trabajo, entonces trabajaría con quien sea, claro que sí, como lo he hecho hasta ahora, sí, feliz de la vida, ¡claro que sí, no tengo problemas!”, dijo la villana de la telenovelas como “El Premio Mayor” y “Salud, dinero y amor”.

En México, la actriz está por estrenar la telenovela “Amor Amargo” con TelevisaUnivision, una historia protagonizada por Ana Belena y Andrés Palacios en donde Martha Julia también parte como villana de este drama. Sobre este proyecto, dijo: “Difíciles (momentos) porque yo soy bien penosa y bien nerviosa, aunque no lo crean, se los juro. Sigo siendo muy nerviosa, me pongo roja y todo, pero lo he ido manejando y lo he ido soltando, pero el nervio nunca se quita”.

