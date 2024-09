Geraldine Bazán y su trato con Gabriel Soto tras su soltería

Gabriel Soto e Irina Baeva tuvieron una relación que atrajo la atención de los medios desde el principio, especialmente debido a las circunstancias que rodearon su inicio. A pesar de la polémica, con el tiempo, tanto el mexicano como Geraldine Bazán lograron establecer una trato más amigable, lo cual es importante para el bienestar de sus hijas, Elisa Marie y Alexa Miranda.

Geraldine recientemente sostuvo un encuentro con los medios de comunicación, y en ese entonces respondió cómo se la lleva con el padre de sus hijas, ahora que está soltero de nuevo: “(Gabriel Soto y yo) somos papás de dos niñas hermosas que amamos y son el amor de nuestras vidas. Entonces, eso es más que obvio [que mantenemos contacto por ellas)”.

Ahora que Soto ha terminado su relación con Baeva de manera definitiva, parece que ambos han tomado caminos separados pero conscientes de su pasado. En cuanto a Geraldine, aunque podría haber ciertos resentimientos por situaciones pasadas, su enfoque ha estado en mantener una buena comunicación con su exmarido para el beneficio de sus hijas.

La exparticipante de ‘La Casa de los Famosos’ detalló que el hecho que él no siga con la rubia no quiere decir que tenga relación de algún tipo con ella: “(La ruptura de Gabriel Soto)no tiene nada que ver conmigo. No tengo nada que decir porque eso no tiene nada que ver conmigo”.

Es interesante observar cómo, a pesar de los desafíos anteriores, los involucrados parecen estar priorizando el bienestar familiar y manteniendo un trato cordial, lo cual es un aspecto positivo en este tipo de situaciones. La resolución pacífica de estas relaciones puede ser un ejemplo de madurez y responsabilidad para otros en circunstancias similares.

Bazán tiene más de dos décadas sin tener contacto alguno con su padre, y hasta la fecha es algo de lo que desea no nombrar bajo ninguna circunstancia: “Esos temas nada que ver. Lo que podamos platicar es lo que está pasando ahorita y ya”.

“Me enfoco en mi chamba (trabajo). No soy de esas personas que buscan ciegos temas para crear o para que se hable (de mí) en notas. La verdad es que eso pasó hace mucho tiempo también y ustedes (la prensa) saben todo de mi vida. Me gusta enfocarme en cosas positivas”, añadió.

