Luego de su divorcio con Fonsi y su separación de Toni, Adamari quiere un amor eterno

Adamari López se dice abierta al amor y confiesa cómo le gustaría que fuera su nueva pareja, pese a que su pasado amoroso no es del todo positivo. En una dinámica de preguntas y respuestas que realizó por Instagram, la conductora se sinceró sobre alguien que le cuestionó si había algo que quisiera tener, pero que todavía no había podido lograrlo.

Adamari López habla de la segunda temporada de ¿Quién Caerá? y de cómo queda ‘Desiguales’ en su ausencia

“Bueno, lo he tenido a medias. Siempre he querido un matrimonio que me dure para toda la vida y que sea feliz y no se ha logrado del todo, así es que, lo que pienso, es que me tiene que llegar en algún momento de mi existencia ese hombre que sea para toda la vida”, dijo Adamari.

Otra de las preguntas fue que si se atrevería a regresar con uno de sus ex, a lo que la puertorriqueña señaló que no, pues se considera una mujer sumamente rencorosa y no olvida fácilmente las experiencias que la orillaron a terminar con esa persona.

Adamari López recuerda las diferencias que tuvo con su exsuegra

Adamari López confesó recientemente que, aunque siempre intentó llevarse bien con la familia de Toni Costa mientras duró su relación amorosa, hubo momentos en los que se dieron ciertas fricciones con la madre del español.

En el más reciente episodio de su podcast “Ada y Chiqui De Show”, la conductora señaló que había ocasiones en las cuales doña Carmen Lozano hacía comentarios sobre cómo tenía que ser su matrimonio con su hijo, situación que ella no soportó.

“Sí pienso que a veces hablaba o decía cosas que a mí no necesariamente me gustaban y yo le contestaba en un tono que a ella no le parecía adecuado, entonces pues sí hubo cierta fricción. Había veces que daba ideas para la relación y cuando no me parecían, le ponía un alto”, dijo Adamari.

Para finalizar, la presentadora reveló que, tras su separación de Toni, las cosas con su exsuegra mejoraron bastante y hoy tienen una relación bastante cordial, sobre todo por el bienestar emocional de la pequeña Alaia.

