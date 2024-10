Madre de Gala Montes no ha tenido éxito buscando a su hija

Crista, madre de Gala Montes, ha expresado su deseo de reparar la relación con su hija, pero a pesar de sus esfuerzos, aún no ha logrado un acercamiento. La tensa situación entre ambas surgió hace casi cuatro meses, cuando se hicieron públicas sus diferencias, incluyendo enfrentamientos que llegaron a la violencia física.

Las cosas entre Crista y la destacada actriz no ha sido buenas desde que en julio revelaron unas detalles que ocurren en la familia. Por ello, detalló que decidió buscarla, aunque la reacción no ha sido la esperada: “Ya he dado (el paso), pero ella no quiere, ¿qué hago?”, reveló a los medios de comunicación.

Crista, quien también fue la mánager de Gala, acusó a su hija de haberla despedido sin compensación, mientras que la actriz alegó que su madre intentaba quedarse con la totalidad de sus ingresos. Estas duras declaraciones provocaron un amplio revuelo mediático y profundizaron el conflicto familiar.

La madre de Gala también mencionó desde cuándo decidió buscar ese fallido acercamiento: “Yo la he seguido buscando. Saliendo de La Casa (De Los Famosos México) no quiso hablar, yo estoy esperando que ella quiera”.

La señora Montes ha compartido que sus intentos de mantener una comunicación en privado con Gala no han tenido éxito hasta ahora. Para poder manejar el dolor de esta separación, ha buscado la ayuda de profesionales. Su esperanza sigue siendo restablecer una relación más saludable y constructiva con la actriz, conocida por su trabajo en telenovelas como “Vivir De Amor”.

Además, reveló que decidió buscar ayuda para que las cosas entre ellas vuelvan a funcionar: “He tomado terapia, he ido a grupos, con psicólogos, de Al-Anon, de emotivos”.

Crista Montes ya había hablado del acercamiento hacia Gala

“De verdad yo no sé por qué tanto odio en el corazón de mis hijas. Ni a un delincuente se le castiga tanto. A mí me sacaron de mi casa, me quedé sin familia, me retiraron el habla, me dejaron sin trabajo, sin dinero, me dicen ratera, no debo defenderme, me tiran ‘hate’, ¿qué más me hace falta? Me inventan cosas”, mencionó.

