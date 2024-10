Santiago Giménez destaca la deuda que tiene con la selección de México

El delantero mexicano del Feyenoord, Santiago Giménez, habló sobre la gran deuda que tiene con la selección mexicana al no haber brillado como se le esperaba durante las últimas fechas FIFA bajo las órdenes de Javier Aguirre como nuevo director técnico del Tri; esto en medio de su proceso de recuperación de la lesión muscular que sufrió a finales de septiembre.

En declaraciones ofrecidas para TUDN, el atacante que ha logrado brillar en los escenarios más importantes del viejo continente, aseguró que volver a la acción en competencias tan importantes como la Champions Leagues le permitirán poder acabar con el mal momento que ha estado viviendo dentro de la selección nacional para poder brillar en el camino al Mundial de 2026 y ser convocado para el torneo de la FIFA.

“Es claro, evidente, al final al jugador se le mide por goles, las estadísticas de goles son bajas en la Selección y eso significa que he quedado a deber, no me preocupa, me ocupa”, sentenció en entrevista con Hugo Ramírez.

“No queda más que seguir trabajando con humildad y sacar esto adelante, sé quien soy, confío mucho en mí y sé que le voy a dar la vuelta a esto. Al final si haces algo con amor y pasión las cosas van a salir. Cada que me pongo la playera de México lo hago con amor, van a venir las buenas y vamos a disfrutar”.

Para finalizar, el artillero azteca considera que mereció más durante la Copa América 2024 disputada en los Estados Unidos debido a que eso aumentó su racha sin goles en el Tri a un total de 14 partidos, esto debido a que su último tanto fue en la final de la Copa Oro 2023 ante la selección de Panamá.

“No me meto en la parte directiva, cada quien le toca su rol, lo que viví dentro del campo, que primero que nada, si bien quedamos fuera en Fase de Grupos, merecíamos mucho más, no se vio tanta la diferencia, contra Venezuela dominamos, ellos hicieron gol, fallamos penal, pagamos factura”, resaltó.

“Contra Ecuador fuimos superiores y ellos buscaron desestabilizarnos por el tiempo, faltas, jugaron inteligente y pasaron ellos, nos quedamos con esa espinita de poder hacerlo mejor”, concluyó Giménez.

