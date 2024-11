Asesino se encerró en apartamento tras apuñalamiento callejero en Nueva York: acusación

Un hombre de 42 años fue apuñalado mortalmente al comenzar el día en una calle en Brooklyn y el sospechoso del homicidio luego se atrincheró en su apartamento cercano, dijo la policía de Nueva York.

La víctima no identificada fue apuñalada varias veces por todo el cuerpo en Atlantic Ave. cerca de Monaco Place en Ocean Hill poco antes de las 8 a.m. del miércoles, reportó Daily News. Paramédicos llevaron a la víctima al cercano Brookdale University Hospital, pero no pudieron salvarlo.

Según NYPD, el atacante huyó a un edificio de apartamentos al otro lado de la calle, dijo la policía. Cuando llegaron los oficiales se negó a salir. Después de aproximadamente dos horas, finalmente se rindió y fue llevado al hospital para una evaluación. Su nombre no fue revelado y tampoco está claro el motivo del crimen.

Horas antes de ese caso, un hombre de 54 años fue apuñalado fatalmente durante una disputa en una plataforma del Metro en Coney Island, Brooklyn. El sábado Juan Boria, hombre de 51 años, murió apuñalado durante una pelea en una calle en El Bronx. También el pasado fin de semana un hombre fue detenido como sospechoso de apuñalar fatalmente a su madre sorda de 72 años e herir a su hermano menor en un apartamento en Brooklyn (NYC).

Los ataques con armas blancas se han vuelto más frecuentes en diversos escenarios: calles, edificios, hogares, buses, Metro, fiestas, escuelas y hasta establecimientos comerciales y zonas de cajeros automáticos ATM.

En general en la ciudad de Nueva York son comunes los apuñalamientos y cortes. La tendencia actual pareciera ser menos personas baleadas, pero más acuchilladas. Hasta finales de septiembre más de 65 personas murieron por arma blanca en 2024, por encima de 54 a este mismo momento el año pasado. Eso deja un promedio de que cada semana un neoyorquino ha perdido la vida por armas blancas.

Hubo 4,493 casos de apuñalamientos en 2023 hasta principios de diciembre, un aumento de 6% frente al mismo período de 2022. En paralelo los arrestos por delitos de arma blanca aumentaron casi 30%.