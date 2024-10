Hijo mató a madre inmigrante e hirió a hermano en hogar de Nueva York: acusación

Vadim Semenduyev fue detenido como sospechoso de apuñalar fatalmente a su madre sorda de 72 años e herir a su hermano menor en un apartamento en Brooklyn (NYC).

El hijo fue arrestado el sábado, un día después de que la policía de Nueva York respondiera a una llamada al 911 y descubriera que su madre, Malka Semenduyeva, y su hermano de 47 años sufrían múltiples heridas de arma blanca en el apartamento de la familia en Bedford Ave. cerca de Avenue U en Sheepshead Bay.

En las imágenes de la cámara corporal de NYPD, el sospechoso de 51 años fue captado diciendo a los policías: “Lo hice… la maté”, según la denuncia penal en su contra. No está claro el motivo del doble ataque.

El hermano menor dijo a la policía que Semenduyev lo atacó, apuñalándolo varias veces con un cuchillo en la cabeza, el cuello, la espalda y el hombro mientras los dos estaban en la cocina, según la denuncia. El herido dijo que salió de allí para llamar al 911 desde otra habitación y cuando regresó vio a su madre “tirada en un charco de sangre”.

Paramédicos llevaron a las dos víctimas al Coney Island Hospital, donde murió la madre. Se espera que su hijo herido se recupere de las graves lesiones que sufrió.

“Por la forma en que sucedió, no hemos podido dormir”, dijo a Daily News Emilia Loginova, vecina de 38 años que vive en el mismo piso que las víctimas. “Todos estamos devastados, llorando, ansiosos por esto. Ella (la madre) era una de las mujeres más amables que he conocido. Era un ángel, no tenía ni un solo mal pensamiento. No podía comunicarse, pero podía leer mis labios. Yo podía leer sus labios, así que podía sentir su energía. Era un alma hermosa, hermosa”.

“Nadie se merece eso, porque ella ama a su hijo”, agregó Loginova. “Los amaba a ambos”. Los vecinos describieron que tenían miedo del sospechoso quien, según dijeron, a menudo actuaba de manera errática. Además a menudo se escuchaban fuertes discusiones y gritos provenientes del apartamento de esa familia. Los residentes dijeron haber llamado al 911 en numerosas ocasiones, pero no obtuvieron respuestas.

El pasado 13 de febrero Semenduyev fue arrestado en Brooklyn por agresión, amenazas, acoso y posesión de armas. Esa vez fue puesto en libertad sin fianza y ese caso sigue en curso.

Ahora está acusado de homicidio, agresión y posesión ilegal de un arma y se ordenó su detención sin derecho a fianza cuando fue procesado ayer en el Tribunal Penal de Brooklyn. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

Los ataques con armas blancas se han vuelto más frecuentes en diversos escenarios: calles, edificios, hogares, buses, Metro, fiestas, escuelas y hasta establecimientos comerciales y zonas de cajeros automáticos ATM.

En EE.UU. octubre es el Mes Nacional de Concientización Doméstica. La violencia doméstica es constante en la ciudad de Nueva York y áreas vecinas, entre parientes, compañeros de vivienda y parejas, incluso con víctimas menores de edad. Cada día en NYC se reportan en promedio unos 747 incidentes por violencia doméstica -incluyendo agresiones, abusos, maltratos verbales- y unos 65 homicidios anuales.

En un caso similar, este un hispano fue arrestado y acusado como sospechoso de la muerte de su madre, una maestra de 84 años, estrangulada dentro de su apartamento en el Upper West Side de Manhattan el año pasado.

En agosto un hombre de 31 años admitió a la policía haber matado a puñaladas a su anciano padre en su hogar en Ridgefield, tranquila localidad de Connecticut que no había tenido un homicidio desde hacía más de dos décadas, en 2003. Y un padre en Nueva Jersey fue sentenciado por matar a su hijo de 6 años al maltratarlo porque “el niño estaba gordo”, según los fiscales.

En enero un hombre fue detenido un día después del funeral de su madre como sospechoso de haberla estrangulado en su hogar en Staten Island (NYC). También ese mes una mujer fue sentenciada por la muerte de sus bebés gemelas en Long Island (NY). Días antes una hispana mató a sus hijas y a su esposo y luego se quitó la vida dentro de su hogar en Union (NJ) tras recibir una orden de desalojo, informaron las autoridades.

Si usted es víctima o sospecha que alguien algún está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

Busque ayuda