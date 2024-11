Horario de invierno: ¿Por qué algunos estados de Estados Unidos no hacen el cambio de hora?

Durante más de un siglo, la mayoría de los estadounidenses han ajustado sus relojes en primavera y otoño como parte del horario de verano (Daylight Saving Time o DST, por sus siglas en inglés). Este cambio, implementado para aprovechar las horas de luz solar durante los meses cálidos, tiene defensores y detractores.

Con el tiempo, algunos estados y territorios de EE.UU. han optado por no participar en este ajuste bianual de relojes. ¿Por qué? En este artículo, exploraremos las razones detrás de la decisión de ciertos estados de no hacer el cambio de hora.

¿Qué es el cambio de hora y por qué se implementó?

El cambio de hora u horario de verano es una práctica en la que se adelantan los relojes una hora en primavera y se atrasan en otoño. Su origen se remonta a principios del siglo XX, cuando se intentaba maximizar el uso de la luz natural y reducir el consumo de energía. Con los días más largos en verano, la idea era reducir la necesidad de iluminación artificial, promoviendo el ahorro energético.

Con el paso del tiempo, el horario de verano ha sido defendido por algunos como una medida que, además de ahorrar energía, reduce los accidentes de tráfico y la delincuencia. Sin embargo, estos beneficios son cuestionados, y estudios recientes señalan que los efectos sobre la salud, el sueño y la productividad pueden tener un impacto negativo. Debido a esta controversia, ciertos estados han optado por abandonar el cambio de hora.

Estados y territorios de EE.UU. que no cambian la hora

Aunque la mayoría de los estados estadounidenses realizan el cambio de hora, hay excepciones importantes. Actualmente, Hawaii y la mayor parte de Arizona, junto con algunos territorios estadounidenses como Puerto Rico, las Islas Vírgenes, Guam, las Islas Marianas del Norte y Samoa Americana, no participan en el horario de verano.

Los motivos que llevaron a estas regiones a no adoptar esta práctica varían, pero todos se centran en los beneficios percibidos para sus poblaciones.

Arizona

Arizona experimentó el horario de verano en 1918, cuando se implementó en EE.UU. Sin embargo, el estado abandonó el cambio de hora en 1968, argumentando que sus altas temperaturas en verano en realidad aumentaban el consumo de energía.

Con días extremadamente calurosos, los residentes de Arizona tienden a usar el aire acondicionado durante más horas en verano, lo que en realidad aumenta el consumo energético. Por esta razón, el estado optó por mantener el horario estándar todo el año. Cabe destacar que dentro de Arizona, la Nación Navajo, una reserva indígena que se extiende hacia Utah y Nuevo México, sí observa el horario de verano, lo que crea una excepción particular dentro del estado.

Hawaii

Hawaii, el único otro estado que no sigue el horario de verano, se encuentra en una situación única debido a su proximidad al ecuador. A diferencia de otras regiones, no experimenta grandes variaciones en la duración del día a lo largo del año, por lo que el cambio de hora resulta innecesario. Al no haber un aumento significativo en las horas de luz durante el verano, el estado decidió no ajustarse a la práctica, y los residentes han continuado con un horario fijo todo el año.

Territorios de EE.UU. en el Caribe y el Pacífico

Los territorios de EE.UU. en el Caribe y el Pacífico, como Puerto Rico, las Islas Vírgenes, Guam, las Islas Marianas del Norte y Samoa Americana, tampoco adoptan el horario de verano. Estas regiones, al igual que Hawaii, están cerca del ecuador y no ven una diferencia notable en las horas de luz durante las distintas estaciones. Esto significa que los beneficios de cambiar la hora son mínimos, y el ajuste solo traería complicaciones innecesarias.

Propuestas legislativas para abandonar el cambio de hora

El horario de verano sigue siendo un tema de debate en muchos estados. Según la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales (NCSL, por sus siglas en inglés), más de 30 estados han considerado propuestas para abolir el cambio de hora o para implementar el horario de verano de forma permanente.

En los últimos 6 años, 20 estados han aprobado resoluciones o leyes para adoptar un horario fijo, siempre y cuando el Congreso federal lo permita. Estados como Oklahoma, Colorado, Kentucky, Alabama, Georgia y California están en esta lista, reflejando una tendencia creciente en EE.UU. de cuestionar la práctica del cambio de hora.

A nivel federal, la Ley de Protección del Sol (Sunshine Protection Act) ha sido propuesta para permitir que los estados adopten el horario de verano permanente. Sin embargo, el Congreso aún no ha aprobado este cambio, y por ahora los estados que decidan mantener el horario estándar durante todo el año pueden hacerlo sin permiso federal.

Con la evidencia científica y la opinión pública cada vez más en contra del cambio de hora, el futuro de esta práctica es incierto. Aunque el horario de verano fue una medida efectiva en su época, los estilos de vida actuales y los estudios sobre sus efectos en la salud y la economía han provocado un replanteamiento de su utilidad.

Para los estados y territorios de EE.UU. que ya han abandonado el cambio de hora, los beneficios de mantener un horario constante superan los posibles ahorros energéticos. Mientras tanto, el debate continúa, y cada vez más estados buscan una solución permanente que refleje mejor las necesidades modernas de sus ciudadanos.

