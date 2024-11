Mauricio Sulaimán asegura que Marco Verde será el próximo Canelo Álvarez

El presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Mauricio Sulaimán, aseguró que el boxeador y medallista de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024, Marco Verde, tiene todas las capacidades para convertirse en el próximo Canelo Álvarez del pugilismo mundial y por ese motivo ofreció detalles de como puede lograrlo en caso de convertirse en profesional.

En declaraciones ofrecidas para ESPN el directivo del CMB sostuvo que debe tener disciplina, mucho trabajo y conseguir los logros pertinentes para poder iniciar un buen camino; a pesar de esto detalló que ya parte con un punto a su favor que es la fama que ha alcanzado en todo el país y gran parte del continente por haber conseguir el segundo lugar en París 2024.

“Uno nunca sabe dónde va a salir el próximo Chávez o el próximo Canelo, pero Marco ya tiene un positivo importante, que es fama. El haber ganado una medalla le da un extra importantísimo y si se dedica, si trabaja, tiene con qué llegar a cumplir sus sueños y ser un próximo Canelo, sin duda alguna”, expresó.

“Ser Canelo es el sueño de todos los peleadores. Para eso se necesita mucho tiempo, mucho trabajo, muchos logros“, agregó Sulaimán, quien se mostró convencido que esta joven promesa del boxeo mexicano puede lograr grandes hazañas si toma la decisión de unirse al pugilismo profesional.

Es importante destacar que Marco Verde todavía se encuentra en la difícil decisión de elegir entre permanecer como amateur en busqueda de los próximos Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028 o si de aceptar el camino como profesional bajo el respaldo del entrenador del propio Canelo Álvarez, Eddy Reynoso, quien está enfocado en manejar su carrera para poderlo convertir en todo un campeón.

Para finalizar, el presidente del CMB detalló que no conoce la decisión de Marco Verde sobre el futuro de su carrera, aunque se unió a las posibilidades de poder verlo debutar en la categoría de las 160 libras.

“No he hablado con él; básicamente, uno es profesional hasta que tiene su primera pelea profesional. No es que yo ande llamándole a los peleadores para ver qué van a hacer y cómo lo van a hacer. Nosotros estamos para servirles siempre; cuando se acercan a nosotros como organismo, o como personas, ahí estamos para el peleador. Yo lo ví en Las Vegas en la última pelea (de Canelo). Estaba por allá, lo saludé a él y a su equipo; vinieron a México unos días, pero no es que yo ande ahí metido y preguntando”, concluyó.

