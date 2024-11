La Chilindrina habla de los detalles de su funeral

María Antonieta de las Nieves, conocida por su icónico papel de La Chilindrina en El Chavo del 8, ha compartido su visión para el futuro respecto a su funeral, lo que ha generado diversas reacciones, desde sorpresa hasta preocupación por su salud.

En un evento reciente, destacó que ha planeado todos los detalles, incluyendo la decoración de su ataúd y el lugar de su velorio. Reveló que espera que su funeral se lleve a cabo en 2044, cuando cumpla 94 años, aunque no se ha especificado si enfrenta alguna enfermedad.

La actriz sostuvo un encuentro frente a los medios de comunicación y sorprendió a más de uno al anunciar lo que tiene preparado para cuando ya no esté físicamente: “Yo tengo listo todo para cuando me muera, que será dentro de 20 años. Tengo preparado mi ataúd, lo busqué y me gustó mucho, tiene figuras de la Virgen de Guadalupe en todos lados. Tengo lista la agencia donde me van a velar, tengo listo lo que me van a poner ese día y por supuesto me van a maquillar”.

La actriz también mencionó su deseo de ser velada en su emblemático personaje de La Chilindrina, con el que ha estado íntimamente ligada durante más de 50 años. Sin embargo, parece que sus hijos no están de acuerdo con esa idea, lo que crea una incertidumbre sobre cómo se llevarán a cabo sus deseos.

En su breve conversación con los reporteros expresó que le gustaría ser inmortalizada de una manera muy particular como lo fue su personaje: “Me gustaría también estar en el Museo de Cera, donde está Chespirito, porque si está El Chavo imaginen cómo sería tener a la Chilindrina, y ahorita nadie puede decidir si se puede o no se puede más que yo, porque los derechos me pertenecen”.

María Antonieta, originaria de La Lagunilla, ha expresado un profundo cariño por el personaje que ha representado durante su carrera, y su anhelo de ser recordada de esa manera refleja su conexión duradera con La Chilindrina y su legado en la televisión mexicana.

