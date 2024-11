Autoridades de NYC afirman que Jordan Neely tenía pulso en evidencia de juicio de Daniel Penny

Algunas imágenes escalofriantes reproducidas en el tribunal dieron a conocer el momento en que los rescatistas expresaron que Jordan Neely aún tenía pulso luego de que el exmarine, Daniel Penny, le aplicara una llave de estrangulamiento al problemático hombre en el metro de Manhattan en 2023.

Las confusas imágenes de la cámara corporal, que captaron a dos oficiales de policía confirmando que Neely, inconsciente, todavía contaba con pulso cuando llegaron a la estación Fulton el 1 de mayo del año pasado, se mostraron a los jurados en el juicio por homicidio de Penny en la Corte Suprema de Manhattan.

“Siento pulso”, manifestó un agente, mientras un segundo oficial confirmaba que Neely “tiene pulso” antes de perder la vida más tarde.

Momentos después se escuchó a un oficial decir: “No está respirando”.

En el video se puede observar a los médicos intentando resucitar a Neely inmediatamente con compresiones torácicas, RCP, un desfibrilador y una inyección de Narcan, informó New York Post.

El personal médico de emergencia en un vagón del metro de la ciudad de Nueva York intenta reanimar a Jordan Neely después de que Daniel Penny le aplicara una llave de estrangulamiento el 5 de mayo de 2023. Crédito: New York City Police Department | AP

Las imágenes se reprodujeron mientras el oficial del Departamento de policía de Nueva York (NYPD), Teodoro Tejada, testificaba como primer testigo el juicio el viernes.

Tejada indicó a los fiscales que Neely en principio tenía “pulso débil” cuando llegaron los primeros en responder, pero que los oficiales ya no pudieron hallarle el pulso minutos después.

El oficial en cuestión, buscó también armas en Neely, pero solo encontró un panecillo en su chaqueta.

De acuerdo con las imágenes, se pudo observar a Penny tranquilamente de pie junto al cuerpo inconsciente de Neely, masticando casualmente algo que podría haber sido un chicle.

Penny, de 26 años, está acusado de estrangular mortalmente a Neely, de 30 años, por más de seis minutos en un tren F lleno de gente, luego de que el sujeto sin hogar irrumpiera en el mismo “actuando de manera errática y amenazante” hacia otros pasajeros del metro de Nueva York.

Asimismo, en el video se puede escuchar al acusado, quien enfrenta hasta 15 años tras las rejas, diciéndole a los agentes que acudieron al lugar de los hechos que él “había derribado a (Neely)”.

En otras imágenes tomadas con la cámara corporal del oficial del NYPD, Dennis Kang, mostraron al policía gritando: “¡Amigo! ¡Quédate conmigo… yo!”, a la vez que sacudía furiosamente el estómago de Neely en un intento desesperado por despertarlo.

“Sentí el pulso unas cuantas veces, pero inicialmente no lo sentí… alrededor de la tercera vez, sentí un ligero pulso”, declaró Kang en el interrogatorio directo, y añadió que le frotó el esternón a Neely y no le administró respiraciones de rescate pese a no haberlo visto respirar.

Kang testificó que los agentes no tenían el equipo adecuado cuando llegaron a la escena.

La cámara corporal del sargento Carl Johnson mostró a los oficiales desde un ángulo distinto, dándole compresiones en el pecho a Neely antes de que se apersonaran los trabajadores del servicio médico de urgencia.

El sargento expresó al tribunal que ordenó Narcan en la escena, argumentando que Neely era un “aparente consumidor de drogas y que estaba muy sucio”.

Se espera que el juicio tenga una duración de hasta seis semanas.

Sigue leyendo: