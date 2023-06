Daniel Penny niega haber intentado matar a Jordan Neely mientras lo neutralizaba en el metro de Nueva York

El exmarine, Daniel Penny, acusado de matar a un hombre sin hogar, Jordan Neely, en el metro de Nueva York en el mes de mayo, indicó que no estaba “tratando de estrangularlo hasta la muerte” cuando entró en acción luego de que el sujeto amenazara a los pasajeros del vagón.

Penny, de 24 años, fue acusado de asesinato involuntario tras ser captado en un video sujetando a Neely, de 30 años, en un estrangulamiento mortal en un tren F.

Neely perdió la vida por “compresión del cuello”, informó la oficina del médico forense.

En varios videos publicados por el equipo legal de Penny el domingo, el exmarine negó haber sostenido por el cuello a Neely durante 15 minutos, como se había informado previamente, y expresó que no tenía intención de matarlo, llamó a lo ocurrido una “situación aterradora”.

“El hombre se tropezó, parecía estar drogado, las puertas se cerraron, se arrancó la chaqueta y se la arrojó a las personas sentadas a mi lado a mi izquierda”, declaró Penny, que reside en East Village.

“Estaba escuchando música en ese momento y me saqué los auriculares para escuchar lo que estaba gritando”, agregó. “Las tres principales amenazas que repetía una y otra vez eran te voy a matar, estoy dispuesto a ir a la cárcel de por vida y estoy dispuesto a morir”.

El exmarine, que mide 6 pies y 2 pulgadas, apuntó que se sintió intimidado por Neely, que era más alto que él, mientras gritaba en las caras asustadas de los viajeros.

Manifestó que “no podía quedarse quieto” y potencialmente ver a Neely llevar a cabo sus amenazas.

“Hay una idea errónea común de que los marines no se asustan. De hecho, se nos enseña que uno de nuestros valores fundamentales es el coraje, y el coraje no es la ausencia de miedo, sino cómo manejas el miedo”, dijo. “Tenía miedo por mí mismo, pero miré a mi alrededor, había mujeres y niños, les gritaba en la cara diciendo estas amenazas. Simplemente, no podía quedarme quieto”.

El video del encuentro mortal muestra a Penny sosteniendo a Neely con un estrangulamiento en el piso del vagón del tren hasta que deja de moverse, informó New York Post.

“Algunas personas dicen que estuve aguantando al Sr. Neely durante 15 minutos. Esto no es cierto: entre paradas hay solo un par de minutos. Así que toda la interacción duró menos de 5 minutos”, aclaró Penny.

“Algunas personas dicen que estaba tratando de estrangularlo hasta la muerte, lo cual tampoco es cierto. Estaba tratando de contenerlo.”

“Puedes ver en el video que su pecho sube y baja claramente, lo que indica que está respirando. Estoy tratando de evitar que pueda llevar a cabo las amenazas”.

Asimismo, Penny señaló que el agarre que usó para sujetar a Neely estaba “basado en la fuerza que estaba ejerciendo”.

Neely no recuperó la consciencia y posteriormente fue declarado muerto.

El exmarine le dijo a New York Post, en una entrevista exclusiva, en mayo que el incidente con Neely, que era negro, no tenía nada que ver con su color, y afirmó que “no soy un supremacista blanco”.

“No vi a un hombre negro amenazando a los pasajeros, vi a un hombre amenazando a los pasajeros, muchos de los cuales eran personas de color”, declaró Penny.

En el video del hecho se pueden observar a otros dos sujetos ayudar a Penny a inmovilizar.

“El hombre que ayudó a contener al Sr. Neely era una persona de color”, señaló. “Unos días después del incidente leí en los periódicos que una mujer de color salió y me llamó héroe.”

“No creo que sea un héroe, pero ella era una de esas personas a las que estaba tratando de proteger, que estaban asustadas”, dijo.

Penny fue en principio arrestado y luego liberado.

No obstante, una investigación adicional por parte de la oficina del fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, dio como resultado una acusación.

“Estaba tratando de mantenerlo en el suelo hasta que llegó la policía. Rezaba para que viniera la policía y se hiciera cargo de esta situación. No quería que me pusieran en esa situación, pero no podía quedarme quieto y dejar que él llevara a cabo estas amenazas”.

Neely, era un ex artista callejero que a veces imitaba a Michael Jackson, tenía antecedentes de enfermedad mental, pero se escapó del sistema de salud mental de Nueva York.

Por su parte, los familiares de Neely culpó a las autoridades por no asegurarse de que recibiera la atención médica requerida y pidió a Penny que enfrentara cargos de homicidio.

