Checo Pérez sobre el GP de Brasil: “Fue un desastre”

En el Gran Premio de São Paulo, Max Verstappen (Red Bull) consolidó su dominio en el Mundial de Fórmula Uno al lograr su sexagésima segunda victoria en condiciones de lluvia, mientras que su compañero de equipo, Sergio “Checo” Pérez, enfrentó un fin de semana complicado en el circuito de Interlagos.

El mexicano concluyó la carrera en undécima posición y arrancó desde el puesto 12 tras una eliminación en Q2 durante la calificación.

“Fue un desastre porque en ese momento no sabíamos que podíamos cambiar los neumáticos hasta el último momento y no hubo tiempo de cambiarlos y empezamos la carrera con los neumáticos muy fríos y como no había nadie delante de mí, arranqué y me metí en un agujero de agua. Así que la salida fue un desastre total”, comentó Pérez a MotorSport.

Pérez intentó avanzar en las primeras curvas, pero derrapó al intentar superar a otros competidores, lo que lo hizo caer al final del grupo. La estrategia de Red Bull, que optó por neumáticos de lluvia en un intento de aprovechar las condiciones, no rindió los frutos esperados.

Durante la carrera, el ritmo del mexicano se vio comprometido, especialmente en la primera parte, mientras sus rivales utilizaban neumáticos intermedios. A pesar de los esfuerzos, Checo solo logró sumar un punto en la carrera sprint del sábado, dejando un sabor agridulce en su paso por Interlagos.

Por su parte Verstappen, que partió desde el decimoséptimo lugar debido a una sanción de cinco puestos, realizó una impresionante remontada y cruzó la meta con un tiempo de 2 horas, 17 minutos y 24 segundos, superando a los pilotos de Alpine, Esteban Ocon y Pierre Gasly, quienes ocuparon el segundo y tercer lugar, respectivamente.

Con esta victoria, el neerlandés suma 393 puntos en el campeonato, liderando con una ventaja de 62 sobre Lando Norris (McLaren), que terminó sexto.

