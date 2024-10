Crisis política en Nueva York: Comisionado de Salud también adelantó su salida

Dr. Ashwin Vasan, Comisionado de Salud de la ciudad de Nueva York, adelantó su salida del cargo para este viernes 18, sumándose a la lista de funcionarios que han renunciado o han sido despedidos en las últimas semanas por varias razones, mientras el alcalde Eric Adams enfrenta acusaciones federales (FBI) de corrupción.

Adams anunció ayer que la Dra. Michelle Morse, directora médica de la ciudad y comisionada adjunta del Centro de Equidad en Salud y Bienestar Comunitario del Departamento de Salud, asumirá el cargo de comisionada interina mientras la alcaldía busca un reemplazo permanente, informó ABC News.

En la misma situación de liderazgo interino se encuentra la Policía de Nueva York desde la salida hace un mes de Edward Cabán, el primer comisionado latino en la historia de NYPD. Su renuncia se produjo luego de que su su casa y las de otros altos funcionarios fuesen allanadas por las autoridades federales el 4 de septiembre. Desde entonces no se han anunciado cargos en contra de ellos, pero todos han dimitido: el vicealcalde de Seguridad Pública Phil Banks, su hermano el rector escolar David Banks y su pareja, la primera vicealcaldesa Sheena Wright.

A diferencia de los otros altos funcionarios que han salido últimamente del gobierno municipal, Vasan no ha sido acusado ni requisado por funcionarios federales, que mantienen varias investigaciones alrededor del Ayuntamiento.

“Cuando asumí este cargo hace casi tres años, la agencia estaba atravesando las etapas finales de una pandemia que se da una vez cada cien años, y los departamentos de salud de todo el país estaban perdiendo personal y enfrentaban una crisis moral y de confianza”, dijo Vasan ayer en un comunicado. “Revitalizar la salud pública, fortalecer nuestras bases y dirigirnos hacia nuevas direcciones, fueron la primera prioridad en mi mandato. El rumbo que fijamos interna y externamente deja al Departamento de Salud tan fuerte, estable y decidido a ser una fuerza del bien en nuestra ciudad como lo ha sido siempre, y con su alcance nacional e internacional tan fuerte como lo ha sido”.

Vasan había anunciado su dimisión el 24 de septiembre a ser efectiva a fin de año, argumentando prioridades familiares y que quería volver a ser profesor de salud pública en la Universidad Columbia. Pero ayer dijo que sería comisionado sólo hasta este viernes.

Coincidencia o no, la noche siguiente de aquel anuncio, el 25 de septiembre The New York Times adelantó que Adams sería el primer alcalde de NYC en ejercicio en ser acusado en una investigación federal, lo cual se concretó al amanecer del jueves 26.

Otros dos funcionarios han salido y también han figurado en las investigaciones federales que giran en torno al Ayuntamiento: Winnie Greco, directora de asuntos asiáticos del alcalde; y Rana Abbasova, quien había cooperado en la investigación federal que condujo a la acusación del alcalde el mes pasado, fue despedida, reportó The New York Times.

69% de los neoyorquinos cree que el alcalde Eric Adams debería renunciar o ser destituido (63%) por la gobernadora Kathy Hochul después de que lo acusaran de presunta corrupción federal, según una encuesta publicada a principios de octubre.

La última vez que Nueva York vivió un sismo político fue en el verano de 2021, cuando el poderoso gobernador (D) Andrew Cuomo fue forzado a renunciar bajo acusaciones de acoso sexual, siendo sustituido precisamente por Hochul, su entonces vicegobernadora, quien pasó a ser la primera mujer en la historia en liderar el poder ejecutivo estatal. Durante esa crisis 59% pidió la salida de Cuomo en un sondeo.

Adams, de 64 años, fue policía NYPD por más de dos décadas hasta retirarse como capitán, luego senador estatal (2006-2013) y presidente del condado Brooklyn (2013-2021). Ahora está acusado de haber aceptado beneficios de viaje y donaciones ilícitas de campaña de funcionarios turcos a cambio de acelerar la apertura de la sede diplomática de ese país en Manhattan en 2021, después de haber triunfado en las primarias demócratas para la alcaldía.

Ganó las elecciones y asumió el cargo el 1 de enero de 2022. En noviembre de 2023 el alcalde tuvo que interrumpir un viaje a Washington DC y volver a Nueva York al trascender que agentes del FBI habían confiscado sus dispositivos electrónicos, incluyendo su iPad y teléfono. Esos equipos luego fueron retornados. Días después Adams también fue demandado por Lorna Beach-Mahura por un supuesto abuso sexual cometido hace 31 años, cuando él era oficial de NYPD.

Desde hace un mes han crecido las voces pidiendo la salida del alcalde. Pero él ha insistido en que no lo hará. La gobernadora Hochul, quien tiene el poder para destituirlo, hasta ahora sólo le pidió a su compañero en el Partido Demócrata que “encuentre el camino adecuado para seguir adelante”.

Al alcalde le quedan muy pocos aliados en Nueva York y Washington DC, incluso dentro de su partido que, en la recta final de elecciones presidenciales, parece querer alejarse aún más de él. De hecho, la noche del miércoles 25, en sus primeras declaraciones cuando corrían rumores de que sería acusado, Adams dijo que era una víctima de la Casa Blanca por haber cuestionado las políticas migratoria de Joe Biden.

“Cuando el gobierno federal no hizo nada mientras sus políticas de inmigración fallidas sobrecargaban nuestro sistema de refugios sin ningún alivio, puse a la gente de Nueva York por delante del partido y la política”, insistió el alcalde esa noche en una declaración leída en video.

El viernes 27 de septiembre Adams se declaró “no culpable” al acudir por primera vez al tribunal federal, un día después de que se le presentara la acusación federal de cinco cargos en 57 páginas, firmada por el fiscal federal Damian Williams,

El lunes 30 el equipo legal del alcalde Adams contraatacó y le pidió a un juez que investigue casi un año de filtraciones relacionadas con su caso, argumentando que el goteo constante de información ha hecho imposible que tenga un juicio justo y ha amenazado sus planes de reelección en 2025.

Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.