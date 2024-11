Robert García cuenta los detalles para el combate entre Davis y Valenzuela

El entrenador de boxeo mexicano, Robert García, aseguró que en su momento existieron negociaciones para poder organizar un combate entre Gervonta Davis y José ‘Rayo’ Valenzuela y que las mismas terminaron siendo finalizadas por parte del equipo del Tank Davis ante una solicitud en la que no buscaron llegar a un punto medio.

En declaraciones ofrecidas para Fight Hype, García detalló que el equipo de Davis insistió en que este combate se realizara en las 135 libras y no es las 140 en la que Valenzuela es campeón mundial; ante este motivo su entrenador lo instó a luchar en las 140 libras y sin cláusulas de rehidratación para hacer el combate mucho más interesante tras su conquistar por el cinturón de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

“Mencionaron en algún momento (la pelea entre Gervonta y el Rayo) para el 2 de noviembre, estaban en la cartelera de PBC para el 2 de noviembre. Pero Rayo acababa de convertirse en campeón mundial en agosto, así que no había forma de que volviéramos a entrenar, porque estuvo en campamento como por 5 meses, así que necesitaba algo de tiempo libre”, expresó.

“Hubo conversaciones sobre que pelearan el 2 de noviembre, pero también creo que querían que fuera en 135. Acaba de convertirse en campeón en 140, así que si Tank está buscando a los campeones, pues que pelee con él en 140, y que no pongan cláusulas de rehidratación, simplemente que peleen y hagan la pelea. Ese es el problema en el boxeo actualmente”, agregó.

Descartadas las 135 libras

Para finalizar, Robert García aseguró que no pensaron en ningún momento poder enfrentarse en las 135 libras y al mismo tiempo sostuvo que Gervonta Davis estaba tomando las decisiones equivocadas al llevar su carrera profesional de esa manera.

“No, él no va a bajar a 135. ¿Por qué lo haríamos, si es campeón en 140? Defiende tu título, pelea contra los mejores en 140, y si es Tank en 140, estaremos más que felices de pelear contra Tank”, enfatizó.

“Tank es un gran peleador, me encanta ver sus peleas. Pero necesita ser un poco más agresivo con sus nivel oponentes, tomar las decisiones correctas. No dejes que la gente decida por ti, llama a la gente y di ‘quiero pelear contra ese tipo’ y hazlo realidad. Hay otros peleadores que lo hacen, hay campeones que lo hacen, y por eso consiguen esas grandes peleas. Que él pelee contra Lamont Roach no le interesa a nadie, por eso luego tienen que cancelar esas peleas, porque no había atención, no había gente interesada en ver esa pelea”, concluyó.

