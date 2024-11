Votantes latinos de más de 50 preocupados por pensiones y salud ante triunfo de Trump o Harris

La última milla en las elecciones generales, que culminarán este martes 5 de noviembre, ha estado repleta de emociones entre los electores, en unos comicios apretadísimos, en los que ni expertos ni encuestas se ponen de acuerdo sobre quién saldrá victorioso en las urnas y llevará las riendas del país desde enero del próximo año.

Un Donald Trump montado en un camión de basura, defendiendo a sus votantes, y una Kamala Harris besando y saludando a niños, al mejor estilo “dame cinco”, al igual que discursos con las promesas de ambos candidatos sobre cómo mejorarán la vida de quienes luchan por salir adelante en todos los rincones de Estados Unidos, han marcado los últimos esfuerzos para convencer al electorado, entre ellos a aquellos mayores de 50 años, quienes representan buena parte del pastel de votantes.

Y aunque con mucha convicción, tanto simpatizantes del líder republicano como aquellos que respaldan a la Vicepresidenta demócrata defienden que su “gallo” en el ruedo electoral es mejor que el otro, votantes latinos nacidos antes de1,974 consultados por El Diario NY admiten que no conocen completamente o desconocen cómo impactará sus vidas el triunfo de Trump o Harris en asuntos relevantes como pensiones y salud.

Tal es el caso del colombiano Esteban Luna, de 52 años, quien defiende a capa y espada su apoyo hacia la candidata demócrata, a quien describe como “la mujer que arreglará los problemas de Estados Unidos”, pero de quien agrega no haber escuchado específicamente lo que hará en materia pensional.

“Yo no tengo duda de que Kamala sea la mejor opción, pero reconozco que no sé exactamente cuáles son sus planes sobre las pensiones, no la he oído decir nada de eso”, comentó el padre de familia, quien agregó que a diferencia de Trump, siente que puede medir a Harris por el actual gobierno de Biden. “Admito que muchos votantes como yo no hacemos la tarea completa de sentarnos a leer todas las propuestas de los candidatos, pero he oído que si Trump baja impuestos, como ha dicho, va a afectar el Seguro Social, y cuando yo esté en edad de pensión, voy a recibir una miseria. En cambio oí que Biden les aumentó las pensiones a los viejitos”.

Micky Toribio, simpatizante del candidatos republicano, quien en unos cuantos años estará en edad de retiro, también mencionó no conocer en profundidad las políticas del expresidente para los pensionados, pero, a pesar de que en el gobierno del 2,017 al 2,021 los beneficios pensionales no fueron un tema de relevancia, insiste en que el magnate inmobiliario es mejor opción.

“Donald Trump demostró en cuatro años de gobierno, que fue el mejor presidente que ha tenido Estados Unidos. Es pro vida, pro paz, pro frontera cerrada y defiende los mejores valores del pueblo”, comentó el dominicano. “Sobre el Seguro Social no sé mucho, pero sé que el nos quiere ayudar a todos. Igual es algo que me preocupa”.

AARP New York advierte que son precisamente los votantes de 50 años y más quienes pueden terminar definiendo hacia qué lado se inclina la balanza en los comicios actuales. Datos revelados por ese grupo destacaron que en las pasadas elecciones presidenciales del 2020, un total de 4.6 millones de residentes de Nueva York de 50 años o más votaron, lo que representa el 54% del electorado. De ese segmento, casi la mitad tenían entre 50 y 64 años, y además del Seguro Social, las pensiones, y el cuidado de adultos mayores, el costo de medicamentos es otra de las grandes preocupaciones de esos votantes.

“Yo apoyo a Kamala pero lo que le pido es que nos baje los costos de medicinas. La verdad yo sí le he puesto atención a lo que los candidatos han dicho sobre esos temas y hay una clara diferencia entre ellos porque mientras Trump solo habla y habla y no dice nada concreto, Harris ha dicho que va a luchar para proteger y fortalecer Medicare para esta generación y las que vienen”, comentó la costarricense. “Trump es una opción terrible para todos pero peor para los que nos vamos haciendo ya viejos. Cuando fue presidente intentó derogar la Ley de Atención Médica Asequible muchas veces, lo que hubiera destruido Medicare y hubiera dejado sin chequeos periódicos cubiertos a los mayores”.

El analista político Carlos Vargas también reconoció que los adultos mayores de 50 son un grupo decisorio en las elecciones, y afirma que el que buena parte de los electores de esa edad no sepan en detalle cómo los afectaría un eventual gobierno de Trump o de Harris, no se debe a la falta de interés de los votantes sino a que los candidatos, principalmente el republicano, no han ofrecido propuestas concretas.

Votantes mayores de 50 años son los principales electores en NY. Foto Edwin Martínez

“Ellos, al igual que los votantes mayores de 65 años prestan mayor atención a temas como el Seguro Social y Medicare y están más pendientes de asuntos políticos, pero lo que hemos visto en esta campaña es que no está claro precisar cuál va ser el impacto sobre esos asuntos, especialmente con Trump”, comentó el experto.

“Sin embargo ya hemos visto cuál es el proceder de los republicanos y aquí también hay que ver que pasa con el Congreso porque desde ese partido ha habido varios intentos de reducir beneficios de Seguro Social y Medicare como una manera de atajar grandes costos que representan esos programas”, agregó Vargas. “Harris ha intentado hablar de algunas posturas de política pública como medicare, pero también ocurre que los medios de comunicación no se han enfocado en ese tema porque prefieren mostrar el careo y las disputas”.

Lucía Gómez, líder sindical y experta política, por su parte, afirma que no se trata de que exista falta de información sobre temas vitales en las actuales elecciones sino que hay intentos de desinformar o malinformar que terminan afectando la percepción de los votantes.

Muchos votantes latinos de más de 50 años no conocen planes de los candidatos sobre temas que les interesan. Foto Edwin Martínez.

“Creo que ha habido bastante información, pero no culpo al votante por no tener claridad sobre las posiciones de los candidatos en temas como el Seguro Social y el Medicare y otros asuntos, sino que a veces los candidatos un día dicen una cosa y luego dicen otra, mayormente el republicano”, comentó la analista, quien defendió los planes de Harris.

“Cuando se trata de los dos candidatos hemos visto de la administración Biden Harris ha hecho un esfuerzo por mantener la trayectoria de lo que se ha hecho en protección de nuestras pensiones para quienes han trabajado toda su vida y asegurar que no vayan a disminuirse al igual que dar más estabilidad al Seguro Social y al Medicare, con la expansión de la lista de medicamentos”, advirtió Gómez. “Trump, por su parte siempre ha querido disminuir recursos de gobierno y esa ha sido su manera para no expandir programas de Medicaid y Medicare. El busca cortar recursos asumiendo que toda la gente mayor tiene acceso a recursos personales y privados, por lo que en una Presidencia de él, vamos a ver de todo menos aumento a programas”.

La experta urgió a los votantes mayores de 50 que no están enterados del panorama que se avecina en temas vitales para ese segmento de edad en un eventual gobierno de cada candidato a que se informen con fuentes confiables.

“Los votantes tienen que buscar información válida, y a veces es difícil acudir a esa información, porque hasta los medios de comunicación toman posiciones a favor de uno u otro candidato, pero hay maneras de buscar información valiosa, con instituciones como AARP, que protege a las personas mayores o ver la posición de organizaciones sin fines de lucro o analizar los mismos hechos, porque aquí podemos ver dos administraciones que ya se pueden analizar”, agregó. “Ya vimos lo que hizo Trump como Presidente y hemos visto a Harris, aunque ella dice que no es Biden, se pueden ver los valores que va a seguir. Con Trump vimos que los adultos mayores de 50 y más no fueron nunca una prioridad”

Datos del Comité para un Presupuesto Federal Responsable, señalan que las ideas principales de Trump acelerarían el tiempo de insolvencia del Seguro Social. Harris, por su parte, advierte que garantizará que las personas mayores tengan las protecciones que merecen, incluidos los beneficios que se han ganado y por los que han pagado, haciendo que los multimillonarios y las grandes corporaciones paguen más en impuestos y utilizar ese dinero para la Seguridad Social a largo plazo.

Votantes latinos mayores de 50 años. Foto Edwin Martínez