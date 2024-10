‘A votar anticipadamente’: el llamado a neoyorquinos de cara a elecciones históricas

Faltan todavía 10 días para que los estadounidenses elijan al próximo presidente y a congresistas federales, en una muy reñida carrera que tiene enfrentados hombro a hombro a la demócrata Kamala Harris y al republicano Donald Trump.

Aunque se espera que la mayoría de votantes salgan a votar el 5 de noviembre, fecha oficial de los comicios generales, el llamado de organizaciones y líderes neoyorquinos es a madrugarle a la cita electoral y seguir el ejemplo de estados como Georgia y Carolina del Norte, que han puesto ya buena parte de los más de 20 millones de votos que se han emitido hasta ahora en todo el país.

Y es que precisamente este sábado 26 de octubre arrancan oficialmente las votaciones en Nueva York con la apertura de cientos de urnas en los cinco condados, para garantizar que los neoyorquinos registrados que deseen ejercer su derecho al sufragio antes del día final de las elecciones tengan suficiente tiempo para hacerlo. Este proceso, que además incluye la opción de votar por correo, si se solicita la balota electoral antes del 26 de octubre, se extenderá por 10 días, hasta el domingo 3 de noviembre cuando concluye la jornada previa, dejando como última opción de votación el martes 5 de noviembre.

Diferentes organizaciones de base, grupos comunitarios y líderes neoyorquinos que llevan semanas enteras golpeando puertas, haciendo llamadas y hablando con potenciales votantes en las calles para que se sumen a estos comicios, considerados históricos, advierten que votar de manera anticipada, no solo evita que los sufragantes enfrenten eventuales aglomeraciones sino que garantiza que se ejerza el derecho al voto sin premura.

Así lo manifestó Murad Awawdeh, presidente y director ejecutivo de NYIC Action, quien recalcó que de manera especial es crucial que los neoyorquinos de clase trabajadora e inmigrantes acudan a las urnas para votar en estas elecciones.

“El resultado de las elecciones tendrá efectos duraderos en la estabilidad de nuestras comunidades inmigrantes y nuestra economía, el acceso a una educación asequible y de calidad, y el futuro de programas como DACA, que han desempeñado un papel fundamental para mantener unidas a nuestras familias”, aseguró el defensor de la comunidad inmigrante, recalcando que además de elegir al próximo inquilino de la Casa Blanca y a representantes a la Cámara, existe una consulta popular de varias preguntas que los neoyorquinos deberán responder que tendrá un impacto enorme en la Gran Manzana.

“También hay contiendas locales cruciales que serán vitales para garantizar el bienestar de todos los neoyorquinos, en lo que respecta a la vivienda asequible y otras cuestiones. Es fundamental que los votantes elegibles elaboren un plan de votación ahora”, dijo Awawdeh, advirtiendo la importancia de aprovechar la opción de voto anticipado que da la ley.

“Animamos a los votantes elegibles a que revisen la lista de candidatos respaldados por NYIC Action que se han comprometido a defender a las comunidades inmigrantes y a que voten Sí a la Proposición 1 y No a las Proposiciones 2 a la 6″, afirmó el líder de NYIC Action. “Cada votante tiene el poder de marcar una diferencia, y cuando expresamos colectivamente nuestras necesidades, fortalecemos el tejido de nuestras comunidades. Juntos, podemos asegurar que Nueva York siga siendo un lugar donde todas las comunidades puedan prosperar”.

Hildalyn Colón Hernández, subdirectora de la organización NICE, se sumó al mismo llamado y enfatizó la importancia de que aquellos ciudadanos que pueden ejercer el derecho al voto comiencen a hacerlo a partir del sábado, de modo anticipado, pues no solo es una manera de hacerse escuchar sino que también en sus manos está el futuro de miles de familias trabajadoras e inmigrantes indocumentados que esperan que finalmente el próximo gobierno promueva cambios que los saquen de las sombras.

“Nuestra comunidad inmigrante tiene un gran impacto a través de todo el proceso electoral en Estados Unidos y muchos inmigrantes que se han naturalizado van a tener la gran oportunidad de votar por primera vez, lo cual es una tremenda oportunidad para tener una importante voz en este país”, dijo la activista. “Para otras personas que continúan esperando una reforma migratoria digna para todos, aun así han contribuido a este país por años, muchos de sus hijos y familiares estarán representando con su voto a esas personas. NICE exhorta a todas las personas elegibles a seguir contribuyendo a este país y que mejor forma de hacerlo que con su voto”.

Julie Tighe, presidenta de la organización NYLCVEF (New York Legue of Conservation Voters), que defiende el cuidado del Medio Ambiente, destacó que votar de manera anticipada facilita el proceso electoral y garantiza que haya mayor participación, por lo que instó a los neoyorquinos a hacerlo en los días previos al 5 de noviembre.

“Animamos a todo el mundo a emitir su voto durante el período de votación anticipada, que se extiende desde el sábado 26 de octubre (que también es el último día para registrarse para votar antes de las elecciones generales) hasta el domingo 3 de noviembre. Comprométase a votar de manera anticipada”, dijo la ejecutiva. “Con la crisis climática acelerándose y los impactos de un planeta en calentamiento cada día más evidentes, lo que está en juego en las próximas elecciones no podría ser mayor. Es importante hacer un plan para asegurarse de poder votar, y la conveniencia de la votación anticipada lo hace más fácil. Votar anticipadamente también ahorra tiempo, no hay largas colas, y ayuda a que las elecciones se desarrollen con mayor fluidez”.

Alberto Medina, quien asegura haber sido un votante activo desde que se convirtió en ciudadano hace más de 15 años, reconoció que nunca ha votado de manera anticipada, pero este año espera hacerlo para evitar congestiones en puestos de votación.

Este sábado 26 de octubre arrancan las votaciones anticipadas. Foto Edwin Martínez

“Siempre he votado el día formal de las elecciones, pero esta vez no quiero estar corriendo ni pensando en que voy a llegar tarde al trabajo si hay colas muy largas, entonces espero ir a votar el domingo para cumplir con esa cita con la democracia”, comentó el padre de familia de origen colombiano. “Pero más que votar anticipadamente, creo que lo que tenemos que hacer como ciudadanos es votar, bien sea temprano o el 5 de noviembre, pero votar. No podemos quedarnos en casa desperdiciando la opción del voto, y más los que queremos ver por primera vez a una mujer presidente en este país”.

La Junta Electoral de Nueva York manifestó que todos los votantes de la Ciudad pueden votar anticipadamente en persona antes del día de las elecciones, de manera conveniente, rápida y flexible, y aprovechó para pedir a los votantes que revisen cuál será en esta jornada previa su mesa de votación, que muchas veces no es la misma que la habitual del día final de los comicios.

Se espera que este año la participación de votantes de manera anticipada superen los resultados de las elecciones de 2020, en donde 65.6 millones de personas votaron por correo y 35.8 millones votaron en persona en la jornada previa al día final de los comicios.

La fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, se montó en el llamado a madrugarle a las elecciones y aprovechó para recordarle a los neoyorquinos que tienen derecho a emitir sus votos desde este sábado de manera libre y sin ningún tipo de intimidación, al tiempo que mencionó que las Juntas Electorales (BOE) locales y a las agencias de aplicación de la ley tienen la responsabilidad de salvaguardar los derechos de los votantes.

“Todos los neoyorquinos deberían poder votar fácilmente y sin miedo”, afirmó la Fiscal, anunciando que estarán activadas líneas de apoyo para recibir quejas y presentar denuncias que afecten el proceso electoral.

“A medida que nos acercamos a las elecciones de noviembre de 2024, mi oficina se asegura de que se escuchen todas las voces y se defienda la integridad del proceso electoral. Cualquier comportamiento que interfiera en una elección justa y segura debe informarse a mi oficina de inmediato”, dijo James. “Los neoyorquinos pueden comunicarse con la línea directa de protección electoral llamando al (866) 390-2992 o presentando una queja en línea”.

La línea directa de protección electoral de la Fiscalía General estará disponible para recibir denuncias de cualquier tipo de intimidación u otra interferencia con el derecho al voto a partir del sábado 26 de octubre, entre las 9:00 a.m. y las 6:00 p.m. durante la votación anticipada hasta el domingo 3 de noviembre, al igual que desde el lunes 4 de Noviembre y el miércoles 6 de noviembre.

“Se anima a los neoyorquinos que observen intimidación de votantes o cualquier otra actividad ilegal en las urnas a que se pongan en contacto con la línea directa llamando al (866) 390-2992 o enviando una queja en línea. Los abogados y el personal de la Fiscalía procesan las llamadas a la línea directa y las solicitudes de asistencia por escrito”, agregó la Fiscalía.

Este sábado 26 de octubre arranca la jornada electoral en NY. Foto Edwin Martínez.

Votación anticipada en datos

26 de octubre comienza la jornada electoral anticipada

3 de noviembre concluye el proceso de votación anticipada

Para saber exactamente cuál es su puesto de votación anticipada puede consultar este link de la Junta Electoral de NYC: https://voterlookup.elections.ny.gov/

26 de octubre también es el último día para registrarse para votar. Puede consultar este link: https://elections.ny.gov/voter-registration-process

26 de octubre es además el último día para solicitar una balota para votar por correo. Puede solicitarla aquí: https://requestballot.vote.nyc

20 millones de votantes ya han emitido su voto de manera anticipada en todo el país

Horarios de las urnas de voto anticipado