Águeda López revela que un taxista le cambió la vida

Aunque actualmente tiene una prolífica carrera en el modelaje, Águeda López recuerda que hace unos años pasó por uno de los momentos más difíciles en su vida profesional y revela que un completo extraño cambió esta situación.

En entrevista para el podcast “Deja El Chou!” de Daniela Di Giacomo, la esposa de Luis Fonsi reveló que tras cinco años intentando conseguir trabajo, había sido rechazada de una agencia y al saberse derrotada se subió a un taxi de regreso a su casa, sin imaginarse que el chofer le diría unas palabras que la hicieron reflexionar.

“En esta agencia nunca me quisieron atender, me subo a un taxi y me suelto a llorar. El taxista me preguntó qué me pasaba y cuando le expliqué me dijo una frase que no voy a olvidar nunca “Señorita, en la vida hay que hacer la milla extra. Nadie merece más que nadie, a no ser que trabajes más que los demás”. Me quedé en shock”, dijo Águeda.

Para finalizar, la española contó que después de lo que le dijo el conductor decidió ir de nueva cuenta al lugar en el que la rechazaron e insistir en que le dieran una oportunidad y al ver que logró su objetivo, ya no tuvo que regresar a su país natal.

Luis Fonsi y su esposa defienden a Puerto Rico de falsa comedia

El discurso del comediante Tony Hinchcliffe sobre Puerto Rico sigue causando indignación en sus habitantes, especialmente en los famosos y ahora son Luis Fonsi y Águeda López quienes defienden al país.

Mediante sus respectivas cuentas de Twitter, el cantante y la modelo publicaron un mensaje con el que condenó al humorista por decir que su tierra natal era una “isla flotante de basura”, asegurando que es una gran falta de respeto.

“Entiendo la comedia, soy un gran fanático de ella, pero esto está muy lejos de serlo. No ahora, no contra mi isla y mi gente. Está bien tener diferentes puntos de vista, pero seguir este camino racista no está bien. Estoy muy orgulloso de ser puertorriqueño y de ser latino. No estamos de acuerdo con este odio constante“, escribió Luis.

Por su parte, Águeda compartió unas fotografías de visitas que ha realizado a diferentes sitios de la llamada “Isla Del Encanto” y señaló que, aunque nació en España, los paisajes más hermosos que ha visto en su vida han sido los de Puerto Rico.

