Alicia Villarreal habla sobre el plan que tenía para comprar su casa

Recientemente la actriz y cantante mexicana Alicia Villarreal dio una entrevista al podcast de Melo Montoya. Durante la conversaci贸n, Villarreal habl贸 sobre la propuesta que le hizo alguna vez a sus compa帽eros de banda para comprar una casa.

Tomando como ejemplo una tradici贸n familiar, hace varios a帽os la cantante le propuso a sus compa帽eros del Grupo L铆mite que se hiciera una tanda para comprar la casa de cada integrante del grupo.

Ella hizo la propuesta tomando como ejemplo la experiencia de sus abuelos y padres. Les dijo: 鈥淐贸mo ven si juntamos nuestros dineros y compramos una casa primero para uno y luego compramos otra casa otro, y as铆 hasta que cada uno de los cinco integrantes tengamos una casa bonita y bien hecha鈥.

La propuesta no encant贸 a todos, pues parec铆a una locura que se reuniera el dinero de toda una banda para comprar una sola casa. Pero ella insisti贸, pese a que una de las respuestas fue: 鈥淣o, con mi dinero no te metas, yo me voy a comprar mi casa que yo quiera, donde yo quiera鈥.

Insisti贸 en que cada uno tendr铆a al final la casa de sus sue帽os y en la ubicaci贸n preferida. Destac贸 que todas sus exigencias se cumplir铆an, solo que 鈥渆n vez de andar todos sueltos, nos organizamos, nos ayudamos鈥, dijo en el podcast.

Al final no deja claro si hicieron el trato o no, tampoco detalla c贸mo fue que finalmente se compr贸 su propio hogar. En los comentarios al clip de este podcast varias personas dan su opini贸n sobre las tandas, incluso muchos dan ejemplos de familiares que hicieron lo mismo.

Sigue leyendo:

鈥 驴Jenni Rivera le quit贸 un disco de covers a la cantante Alicia Villarreal?

鈥 Alicia Villarreal da m谩s detalles de su divorcio

鈥 Alicia Villarreal confirma que el divorcio sigue en pie, pero acepta que hay d铆as dif铆ciles