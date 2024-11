¿Jenni Rivera le quitó un disco de covers a la cantante Alicia Villarreal?

En entrevista con el youtuber Melo Montoya, Alicia Villarreal recordó el momento en el que sus proyectos se cruzaron con los de Jenni Rivera. La conversación musical se centró en la grabación del álbum “Joyas Prestadas”, uno de los más exitosos de “La Diva de la Banda”, tanto en su versión balada como en su versión banda.

¿El problema es que este proyecto musical se suponía que debía grabarlo en si Alicia Villarreal y no Jenni como terminó sucediendo?, la cantante explica cómo sucedió todo.

Ahora, aquí todo depende en alguna medida del enfoque o de cómo se decida entender lo que dijo Villarreal, porque según Mezcal TV, la cantante reveló que llevaba varios años queriendo hacer covers en versión ranchera, pero nunca se atrevió y fue entonces que la disquera, que trabajaba con ambas, le hizo caso a la hermana de Lupillo Rivera.

“Yo traía una lista de canciones y luego de repente vimos ese disco en banda con Jenni. Me dijeron que me había tardado en sacarlo. Fue muy loco porque nosotros ya teníamos todas las maquetas, nada más me mandaron a decir con los de la disquera que a ella se le ocurrieron las mismas ideas“, dijo Alicia.

De esta conversación entre Alicia y Montoya hay que destacar que la cantante de “Ay Papacito” recordó que tras el lanzamiento del álbum, varios medios de comunicación la incitaron a que lo sacara en la versión ranchera para que el público viera que la idea original había sido la suya, pero ella ya no quiso.

