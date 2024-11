Kylian Mbappé está perdido en el campo del Real Madrid, según Thierry Henry

El Real Madrid atraviesa una crisis tras los abultados resultados negativos contra el Barcelona (0-4) en El Clásico y contra el Milan (1-3) en la cuarta jornada de la Champions League y, pese a la llegada de Kylian Mbappé (que se esperaba como el gran fichaje para conquistar la Orejona), el equipo no logra encontrar la consistencia necesaria para luchar en todos los frentes.

En ese sentido, el francés Thierry Henry, exjugador y actual comentarista de televisión de la cadena CBS, expresó su crítica sobre el rendimiento del Madrid y sugirió una posible solución: “Siempre es Jude Bellingham tratando de hacer la carrera, tratando de hacer jugar al equipo, corriendo por detrás, tratando de romper la línea. Creo que hay un poco de frustración en él. ¿Va el 10 y no va el 9? Sé que puede pasar a veces, pero no todo el tiempo”, argumentó Henry.

“Kylian Mbappé no es un 9 clásico y quizás no le gusta hacer eso. Tiene que hacerlo. Habla de sus ganas, su voluntad. No se ganan partidos así. No se ganan partidos con tu 10 rompiendo la línea, volviendo, intentando defender, intentando ir al otro lado. Y después, ¿lo sustituyen?”, señaló Henry.

El exfutbolista también expresó su empatía por la frustración de Mbappé, comentando: “Yo también me habría enfadado, le vi dar patadas a una botella. Yo también estaría disgustado, por supuesto. Para mí, esto no es lo suficientemente bueno y no creo que estén jugando bien como equipo”. Según Henry, el rendimiento general del equipo no está a la altura de lo esperado.

En cuanto a Mbappé, Henry señaló que el delantero francés, aunque no es un “9 clásico”, debería realizar más movimientos para romper las líneas defensivas, en lugar de quedarse estático. “Mejorará, no puede estar peor. No le pedimos que retenga el balón como Didier Drogba, que fue magnífico. No le pedimos que tome el balón y regatee a todo el mundo. Pero sí debe hacer carreras para romper líneas”, afirmó Henry.

Aunque Henry también reconoció que para Carlo Ancelotti será “difícil encontrar la manera de que todos esos jugadores puedan coexistir”, destacó la importancia de Rodrygo, quien actualmente se encuentra en el banquillo.

“Rodrygo fue esencial para ellos el año pasado cuando perdían el balón. Ahora está en el banquillo. Sé que no tiene la eficacia de Vinicius Júnior del año pasado, pero Rodrygo equilibraba el equipo sin balón. Ahora no juega”, concluyó el exjugador, subrayando que Rodrygo es una pieza clave que no debe faltar en el once titular del Madrid.

