“Breakdancer” australiana Raygun se retiró tras controversia en París 2024

Rachel Gunn, conocida como “Raygun” y representante australiana de breakdance para los Juegos Olímpicos de París 2024, anunció su retiro de las competiciones debido a la controversia que rodeó su participación.

Gunn, de 37 años, capturó la atención en redes sociales por sus movimientos inusuales, incluyendo saltos que imitaban a un canguro. A pesar de su creatividad, no obtuvo votos de los jueces en su presentación en París.

En una entrevista reciente con 2DayFM, Gunn expresó su decisión: “Todavía hago ‘break’, pero no compito. Ya no voy a competir más”, revelando que prefiere bailar en la intimidad de su hogar. Sobre el impacto de la polémica, explicó: “El nivel de escrutinio va a estar ahí. La gente lo grabará, lo publicará en internet. No será la misma experiencia por todo lo que ha sucedido”.

A pesar de las críticas recibidas, Gunn fue reconocida en septiembre como la número uno del mundo en breakdance por la World DanceSport Federation (WDSF).

Sin embargo, la experiencia afectó su imagen y su privacidad, como comentó: “Sentí que perdí el control sobre cómo la gente me veía, quién era, quién era mi pareja, mi vida”. Aunque admitió sentirse decepcionada, también reconoció los mensajes positivos de sus seguidores: “Me gusta quedarme con el lado positivo… la gente que me dice que ‘les inspiré'”.

Raygun destacó que el breakdance es una disciplina que permite creatividad y libertad, a diferencia de otros deportes que tienen reglas estrictas, y compartió un mensaje alentador para quienes disfrutan de bailar: “No creo que la gente deba sentirse mal por su forma de bailar. Sal a la pista de baile y diviértete”

Sigue leyendo:

–Real Madrid pierde por lesión a otra de sus estrellas

–Imane Khelif presentará demanda ante informes que aseguran que posee cromosomas XY

–Novak Djokovic se baja del Masters ATP por una “lesión continua”