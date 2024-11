Imane Khelif presentará demanda ante informes que aseguran que posee cromosomas XY

La boxeadora argelina y ganadora de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024, Imane Khelif, ha tomado la decisión de emprender acciones legales luego de la filtración de unos presuntos informes médicos que aseguran todo su historial médico y en el que se da por sentado que es genéticamente un hombre al poseer cromosomas XY.

Estos informes fueron presentados a inicios de semana en Francia y han generado una fuerte polémica sobre si realmente la peleadora es merecedora de la medalla de oro al superar a cada una de sus contrincantes.

La información sobre las acciones legales que realizará Khelif contra los implicados en la difusión de estos informes fue revelada por un portavoz del Comité Olímpico Internacional (COI); al mismo tiempo agregaron que no se pronunciarán al respecto de esta situación debido a que los documentos no han podido ser verificados.

“Tenemos entendido que Imane Khelif ha emprendido acciones legales contra las personas que comentaron sobre su situación durante los Juegos Olímpicos de París 2024 y también está preparando una demanda en respuesta a las últimas informaciones. El COI no hará comentarios mientras se lleve a cabo una acción legal ni sobre las informaciones de los medios de comunicación sobre documentos no verificados cuyo origen no se puede confirmar”, expresó el portavoz.

Recordemos que la argelina protagonizó una fuerte controversia en los Juegos Olímpicos de París 2024 al superar de manera contundente a cada una de sus rivales; previo a esto había sido descalificada del campeonato mundial del año pasado por parte de la Asociación Internacional de Boxeo (IBA) por no cumplir con los criterios de elegibilidad de género.

“Todos los atletas que participaron en el torneo de boxeo de los Juegos Olímpicos de París 2024 cumplieron con las normas de elegibilidad y de inscripción de la competición, así como con todas las normas médicas aplicables promulgadas por la Unidad de Boxeo de París 2024 (PBU). Al igual que en anteriores competiciones de boxeo olímpico, el género y la edad de los atletas se basaron en los datos de sus pasaportes”, agregó el COI.

Palabras de la IBA

Por su parte el presidente de la IBA, Umar Kremlev, aseguró que Thomas Bach (presidente del COI) debería disculparse por el abuso que sufrieron cada una de las mujeres que se enfrentaron contra Imane Khelif durante los Juegos Olímpicos de París 2024.

“Todo el mundo ya conoce la noticia. El Comité Olímpico Internacional ha violado todas las reglas deportivas al enfrentar a un hombre contra una mujer. Las pruebas han confirmado una vez más que Imane Khelif es efectivamente un hombre”, expresó.

“En nombre de todos los boxeadores del mundo, les exijo que se arrodillen y se disculpen ante la comunidad del boxeo y ante las chicas que han sido golpeadas y abusadas. Thomas Bach, ahora estoy esperando, como todos en la IBA, una disculpa oficial”, concluyó.

