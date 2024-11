Jorge Ortiz de Pinedo debe dejar los escenarios por recomendación médica

El actor y productor Jorge Ortiz de Pinedo, uno de los artistas más queridos de la televisión y el teatro en México, reveló que, aunque los doctores le han recomendado retirarse de los escenarios, debido a los problemas de pulmón que padece desde hace algunos años, él no se siente listo.

Durante una entrevista que ofreció para el programa “Ventaneando”, en donde habló de sus actuales planes de trabajo, también aprovechó para contar algunos detalles sobre las indicaciones médicas que recibió.

“La verdad es que los doctores me dijeron: ‘ya se tiene que retirar del escenario. No puede usted estar trabajando con oxígeno y menos en una ciudad como la de México’“, explicó.

Aunque su presencia en los escenarios y su conexión con el público han sido una constante en su vida profesional. Sin embargo, en los últimos tiempos, su salud se ha visto afectada, lo que le ha llevado a tomar la difícil decisión de priorizar su bienestar. Los médicos recomiendan a Ortiz de Pinedo un descanso de sus actividades como actor, a fin de evitar complicaciones mayores.

“Me dijeron que solo podía producir, dirigir, escribir, y eso es lo que voy a hacer. A lo mejor hago algunas obras en puras playas, me consigo seis o siete lugares que estén sobre el nivel del mar y me presento ahí“, agregó.

Mira aquí la entrevista completa

Jorge Ortiz de Pinedo cuenta con más de 60 años de trayectoria dedicada a su pasión por el entretenimiento y se ha convertido en uno de los grandes pilares de la comedia mexicana.

Conocido por su carisma, su versatilidad y su capacidad para hacer reír a millones de personas, Jorge ha estelarizado programas icónicos como “Una familia de Diez”, “La escuelita” “Dr. Cándido Pérez” y “Cero en Conducta”.

A lo largo de su carrera, Ortiz de Pinedo es uno de los famosos que ha demostrado su capacidad no solo como actor, sino también como productor y director.

En 2010 Jorge Ortiz de Pinedo fue diagnosticado con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), situación por la que desde entonces, siempre tiene que estar usando tanque de oxígeno, incluso para trabajar.

