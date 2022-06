“Estoy condenado a morir asfixiado”, dice Jorge Ortiz de Pinedo sobre sus serios problemas salud

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Jorge Ortiz de Pinedo ha visto mermado su desempeño profesional debido al padecimiento con el que fue diagnosticado hace casi diez años. Y aunque no acostumbra hablar del tema, en una reciente entrevista lo hizo.

El reconocido actor de comedia causó preocupación entre sus seguidores al dar a conocer la enfermedad crónica que padece y que inevitablemente lo llevará a sufrir una dolorosa muerte.

“Agradezco la salud que tengo, que no es buena. No es buena porque me dio hace 8 años cáncer, me detectaron un tumor en el pulmón izquierdo, en el lóbulo superior, y me lo quitaron completo. Ese susto que pasé me provocó diabetes, soy diabético. Y por haber fumado 47 años de mi vida tengo EPOC, la enfermedad pulmonar crónica”, mencionó.

Y aunque sigue manteniendo las ganas de trabajar dado a su pasión por el teatro y la televisión, detalló que su adicción por el cigarro finalmente cobró factura.

“Estoy condenado a morir un día asfixiado porque no voy a poder respirar bien, eso es una condena, es natural” Jorge Ortiz de Pinedo

Sin embargo, aseguró que pese a las adversidades trata de llevar su vida de la manera más normal posible en Acapulco, pues la altitud de la Ciudad de México no le ayuda a mejorar su salud, ya que la enfermedad que padece le afecta crónicamente a los pulmones y se le dificulta respirar, por lo que debe usar oxígeno de manera permanente.

“A mí me cuesta mucho trabajo respirar. En esta Ciudad de México, a 2 mil 250 metros sobre el nivel del mar, la vida es muy difícil para los que tenemos EPOC y peor para quienes no tenemos todos los pulmones completos, entonces los médicos se admiran un poco porque esta manera que yo tengo de hablar, de respirar, de aguantar el aire para poder hablar mucho, me ha hecho una caja toráxica fuerte”, explicó.

Finalmente, Jorge Ortiz de Pinedo se siente tranquilo y admitió que seguirá trabajando hasta que su cuerpo lo permita: “Yo me sobrepuse a esto y dije: ‘Me han pasado muchas cosas en la vida’, esto es una cuestión de salud y hay gente, mucha gente en la Ciudad de México que tiene esta enfermedad y sigue trabajando hasta donde Dios nos dé licencia“, concluyó.

Son casi seis décadas que el actor ha llevado su carrera a la cima, además de catalogarlo como una de las figuras mexicanas más queridas, sus declaraciones impactaron a sus seguidores.

