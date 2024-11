Paola Rojas recuerda lo que sufrió Verónica Toussaint

El legado de Verónica Toussaint sigue vivo en la memoria de aquellos que la amaron y admiraron. Su amiga y socia Paola Rojas ha compartido conmovedoras anécdotas sobre la fortaleza y el optimismo que caracterizaron a Verónica incluso en sus momentos más difíciles.

Durante su reciente aparición en el programa M-Flow de Paulina Greenham, Paola destacó cómo el fallecimiento de Verónica la llevó a reflexionar sobre el paso del tiempo y la importancia de valorar cada etapa de la vida. A pesar de las adversidades, Verónica siempre encontró la manera de irradiar alegría y amor, dejando una profunda huella en las personas que la rodeaban.

“Qué hermoso envejecer, porque hay dos caminos: envejecer o tener una muerte prematura. Entonces, agradece que tu camino es ese. Yo la vi luchar para estar viva, yo vi todo el amor que le puso, todos los médicos, terapeutas, todo lo que hizo esa mujer para ganarle días a la vida y, hoy, está en un lugar, supongo, muy hermoso, desde el cual me manda mensajes muy bonitos. Pero sí fue como un golpazo de realidad”, reveló durante su visita al plató.

Paola también mencionó que, a lo largo de estos meses, ha sentido la presencia de Verónica a través de pequeñas señales que la consuelan y la inspiran. Este reconocimiento del impacto que tuvo su amistad y su espíritu en la vida de Paola subraya la conexión profunda que compartían.

“Todo lo que me vincula con Vero es mágico y es precioso. La conocí cuando estaba rota, yo venía de un tema familiar, personal, horrible, que fue muy público, así nos acercamos”, agregó. A medida que se cumple medio año de la partida de Verónica, sus seres queridos continúan honrando su memoria, recordando la alegría que trajo a sus vidas y el legado inquebrantable que dejó atrás. Su espíritu sigue vivo en cada recuerdo y en el amor que compartió con quienes la conocieron.

“Cuando hablamos de resiliencia, ella me enseñó que, estando muy enferma, cuando su mamá y sus quereres le echaban ganas e intentaban hacerse los fuertes. El día que su mamá se quebró y le dijo: ‘Yo también tengo miedo’ y lloramos juntas, me dijo: ‘Ese es el día que más cobijada me he sentido por mi mamá’. Entonces, siento que acompañamos mal a nuestros amores, hay que hablar desde la honestidad”, dijo Paola.

