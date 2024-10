Paola Rojas recibe opiniones negativas en su nuevo programa

Paola Rojas ha marcado un hito en su carrera al regresar a la televisión como titular del noticiario matutino “De Pisa y Corre” en Imagen Televisión, después de casi dos años de ausencia en este tipo de espacios. Su llegada ha sido recibida con entusiasmo tanto por sus seguidores como por sus nuevos compañeros de trabajo, quienes le dieron una cálida bienvenida.

En su debut, Paola deslumbró con un elegante atuendo rojo y una radiante sonrisa, expresando su deseo de que el programa sea un espacio inclusivo y cercano para su audiencia. Por ello, invitó a los televidentes a conocerse mutuamente y a crear una comunidad en el noticiario.

“Un espacio muy tibio, cambio tan radical a lo que era un súper sello de ‘De pisa y corre’. No está nada interesante”, “Lo único bueno Hiram Hurtado y Lalo Carrillo”, “A mí me gusta más el formato con Nacho Lozano”, “Aburridísimo el programa, la voz de flojera y sin chiste”, “Hiram estaría genial solo, le hubieran dado la oportunidad solo”, “Estaba mejor el programa de pisa y corre con Nacho Lozano”, “Qué flojera ver a la sobrina del narco”, “Que triste que imagen TV últimamente traiga refritos para sus programas como si no hubiese gente calificada”, fueron algunas de las reacciones registradas en el post.

Al finalizar su primera transmisión, Rojas fue sorprendida por el equipo del programa “Sale el Sol”, que le brindó una emotiva bienvenida con una serenata de mariachi y un hermoso ramo de flores. Con el apoyo de figuras como Paulina Mercado, Ingrid Coronado, y otros, Paola fue abrazada por el cariño de sus nuevos compañeros, destacando el sentido de familia que se ha creado en la televisora. Sin duda, este regreso marca un emocionante nuevo capítulo en su carrera.

“Me sentí muy emocionada, pero los primeros minutos muy tensa… Hablaba yo con mucha firmeza, pero ya conforme me fui soltando los disfruté muchísimo. Todos me cobijaron muchísimo, todos me cobijaron, todo el equipo técnico son lo máximo, tengo al mejor productor de la historia”, expresó.

Sigue leyendo:

· Paola Rojas dijo el motivo de su salida de Televisa

· Paola Rojas se une a Imagen TV y tendrá su propio programa

· Paola Rojas tras salir de Televisa aparece en Telemundo