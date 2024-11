Paola Rojas hace frente a su más reciente polémica

La situación que se ha generado en torno a Paola Rojas y la promoción del mezcal Mixes pone de manifiesto la complejidad de las dinámicas culturales y comerciales en México, así como la responsabilidad que tienen las figuras públicas al involucrarse en campañas que pueden ser interpretadas de diversas maneras.

La periodista se vio en medio de una controversia tras ser acusada de apropiación cultural, un término que se refiere a la adopción de elementos de una cultura por parte de otra, especialmente en contextos donde hay una desigualdad de poder entre las culturas. En este caso, el uso del nombre de una comunidad oaxaqueña para promocionar el mezcal suscitó indignación, y Rojas tuvo que aclarar que su participación no era un intento de usurpar la cultura indígena, sino más bien un esfuerzo por apoyar a productores independientes.

“Quiero pedirles un minuto de su atención para hacer una aclaración muy importante con relación al mezcal Mixes, yo no soy dueña de ese mezcal, ni de ninguno y tampoco registré marca alguna para comercializarlo“, expresó a través de su perfil en la red social de la camarita.

Su respuesta fue un intento de desmarcarse de las acusaciones y proporcionar un contexto sobre su colaboración. Agradeció la pasión de quienes se sintieron ofendidos y aclaró que no obtiene ningún beneficio económico de la campaña. Esto enfatiza la importancia de la comunicación clara y la sensibilidad cultural en el marketing y la publicidad, especialmente cuando las marcas se basan en tradiciones y productos que tienen un fuerte vínculo cultural.

“Lo que sí pasó fue que me buscaron productores independientes, me explicaron que estaban en medio de una crisis importante, que tienen sobreproducción de agave y una serie de dificultades que no les están permitiendo vender su producto y yo accedí a ayudarlos, ojo, no me pagaron un peso, eso es muy importante aclararlo”, dijo.

La reacción del Gobernador de Oaxaca refleja la preocupación de las autoridades locales sobre la protección de la herencia cultural y la producción de mezcal en la región, un producto que tiene denominación de origen y que es parte integral de la identidad oaxaqueña.

