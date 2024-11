¿Cómo salió Gisella Aboumrad de su operación para extirparse un tumor canceroso?

Gisella Aboumrad, actriz mexicana, fue operada este 7 de noviembre de un tumor canceroso en uno de sus riñones. En el programa Hoy Día compartieron detalles de cómo salió de esta operación.

La conductora Penélope Menchaca fue la encargada de compartir los detalles: “Les cuento una noticia que me tiene realmente emocionada, esta es una noticia maravillosa, sobre todo para Gisella Aboumrad y es que salió muy bien de su operación ayer, pudimos platicar con ella hace unos minutos y le mandamos desde aquí todo nuestro amor”.

Luego de esto, comentó: “Lograron sacarle el tumor sin tener que quitarle el riñón, así que tiene sus dos riñones, sigue ahí, feliz de la vida, gracias a Dios. Nosotros tuvimos la oportunidad de platicar con ella, yo solo pude escucharla, ustedes la vieron aquí cuando les contó el diagnóstico de cáncer que tuvo hace cinco meses, pero afortunadamente se está recuperando y desde aquí te decimos tú tienes para eso y mucho más”.

Carlos Calderón fue uno de los que reaccionó y dijo: “Una guerrera, de verdad increíble la fuerza que tiene esta chava”.

Habla Giselle Aboumrad tras su operación

La actriz mexicana, por su parte, escribió un mensaje de agradecimiento al programa: “¡Gracias a tod@s por estar al pendiente! De esta salimos en familia como siempre!”.

En su cuenta en Instagram, la artista hizo un live en el que explicó que se siente cansada. “La verdad traigo dolor”, afirmó.

Además de esto, dijo: “Ha sido un par de días, digamos fuertecitos, no me hicieron una biopsia, ya me retiraron el tumor entero, definitivamente era canceroso, era de casi seis centímetros”.

“Tenemos que cuidar nuestra salud, estar al pendiente de un montón de cosas, la medicina preventiva es superimportante, para los latinos, específicamente, está muy cañón que mucha gente deja el cuidado preventivo para después con todo el pretexto del dinero, de muchas cosas”, destacó.

Acerca de cómo notó que algo no andaba bien, reveló que todo empezó por un fuerte dolor en la espalda, que en su momento pensó que eran piedras en el riñón.

Por esta razón insistió en la importancia de ir al médico si ven que algo no está igual: “Si se sienten alguna cosa extraña en su cuerpo, un síntoma que no estaba, una bolita, hay que chequearse”.

