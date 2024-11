Luis Miguel reacciona molesto al ser grabado de forma accidental en un restaurante 

El cantante mexicano Luis Miguel se convirtió en objeto de debate en redes sociales luego de que reaccionara molesto al ser captado en video, de forma accidental, dentro de un restaurante en la ciudad de Mérida, Yucatán.

Dicho video, que se viralizó en apenas unas horas tras su publicación, fue grabado por un hombre que celebra el cumpleaños de su madre, a quien le llevan una rebanada de pastel y una vela de bengala en otro plato.

En el mismo material, se puede ver como la festejada sonríe y agradece por la rebanada del pastel mientras sigue siendo filmada. Sin embargo, y lo que verdaderamente llamó la atención del pequeño clip fue que en el fondo de la toma se encontraba sentado el intérprete de 54 años, quien sostenía el flash de su celular frente a su cara con la intención de que su rostro no fuera captado de manera clara.

¿Qué hizo Luis Miguel cuando se dio cuenta que era filmado?

Por la brevedad del video, no se puede revelar, de manera exacta, el momento en el que el intérprete de “México En La Piel” se da cuenta de la grabación del comensal, quien, de igual manera, parece no tener idea de que el también actor se encontraba en la parte de atrás del restaurante.

@superstereomiled #Viral Captan a Luis Miguel en un restaurante de Mérida Un video circula en redes sociales en donde, durante la celebración de un cumpleaños, en un restaurante de Paseo de Montejo en Mérida, un usuario grababa el momento cuando los meseros le solicitaron ajustar el ángulo de la cámara, debido a que el cantante Luis Miguel se encontraba cenando en el fondo. ¿Es Luis Miguel o es un doble? #noticiasMILED #LuisMiguel ♬ sonido original – GRUPO MILED

Sin embargo, y a pesar de la “táctica” usada por el artista latino para no ser captado por la cámara de dicho sujeto, se puede escuchar, en el mismo video, como la mesera que lleva el postre a la cumpleañera le pide a la persona que graba si puede seguir haciendo la misma acción en otro ángulo sin mencionarle que Luis Miguel se encontraba detrás.

La indicación de la trabajadora del restaurante indicaría que el mismo cantante mexicano habría señalado al personal que no quería ser filmado por nadie.

A pesar de que el rostro del cantante es apenas visible, decenas de usuarios no dudaron en reaccionar al video a través de diversos comentarios como “Pues que se compre su propio restaurante”, “Y Luis Miguel con el flash prendido para no verse. Hicimos famosa a la persona incorrecta digo, porque nosotros somos los que los hacemos famosos y adinerados”, entre otros.

Luis Miguel finalizará su actual gira en diciembre próximo. Crédito: Mezcalent

Lo anterior no evitó que otro grupo nutrido de personas salieran en defensa del intérprete de “La Incondicional”, con comentarios como: “Aunque no sea Luis Miguel, si no me apetece aparecer en el video de otra persona”, “O tal vez ni siquiera es su cumpleaños y fingieron el festejo pidiendo pastel para poder grabar”, “Lo que pasa es que lo estaban grabando en esa línea a propósito para que saliera LM. Yo hubiera hecho lo mismo”, entre otros.

